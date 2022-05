Aposentadoria mais próxima começa a assustar Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic é humano, afinal de contas. Depois de anos construindo um personagem confiante, até um pouco debochado e, principalmente, muito polêmico, o atacante mostrou uma rara vulnerabilidade ao falar, aos 40 anos de idade, sobre final de carreira e aposentadoria.

São diversas entrevistas e falas que provam a confiança e marra de Ibrahimovic, o atacante aparece de um jeito diferente ao falar com a ESPN sobre sua aposentadoria iminente. Admitindo que sua carreira já está perto do fim, o jogador, que completa 41 anos em outubro, se mostrou, para o espanto de muitos, um tanto vulnerável e até admitiu estar assustado ao falar sobre o assunto.

"Estou perto do fim da linha e estou um pouco assustado. Qual seria o próximo capítulo? Existem várias possibilidades, poderia fazer muitas coisas, mas a adrenalina que tenho agora dentro de campo não sei se encontraria em outro lugar", refletiu Ibra. "Estou tentando adiar [a aposentadoria]. Obviamente, para continuar jogando, tenho de estar bem fisicamente e me divertir. Não adianta jogar sofrendo. Aí é melhor ser realista e dizer 'já chega' e iniciar uma nova etapa".

Mais artigos abaixo

Falando sobre a atual temporada, na qual, assim como nos últimos anos, não conseguiu estar presente em todos os jogos, principalmente por questões físicas, mas também por opção do técnico Stefano Pioli,, ele seguiu falando em tom mais manso. "-Estou frustrado, porque gostaria de jogar todas as partidas. Adoro jogar, a adrenalina de entrar em campo é incrível. Se não posso jogar, tento ajudar a equipe de outra forma, dando apoio aos meus companheiros. Sofro quando não estou em campo, gostaria de fazer mais e mais", disse o atacante do Milan, autor de oito gols em 25 jogos disputados em 2021-22.

No entanto, Ibra não pode deixar de ser Ibra. Então, na sequência, ele voltou a falar com a auto-confiança de sempre.

"Os jogadores seguem a mesma rotina todos os dias. E faço isso há 25 anos. É como ser um soldado. Estou perto do fim da linha, mas ainda não estou aposentado. Se já estivesse pensando [em parar de jogar], não conseguiria ajudar meus companheiros".