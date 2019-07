Aposentadoria de Messi será "uma desgraça para o futebol", diz David Villa

Ex-companheiro de Messi no Barcelona, veterano atacante coloca Lionel Messi acima de nomes como Cristiano Ronaldo, Xavi e Iniesta

David Villa, ex-jogador do , prevê dias difíceis para o time catalão quando Lionel Messi se aposentar. Mais do que isso, ele indica que o futebol sentirá falta do argentino. Afinal, para ele, ninguém dessa geração é tão grande e importante quanto o camisa 10 do Barcelona e da seleção argentina.

"Será uma desgraça futebolística [quando Messi se aposentar]. É o melhor jogador que vi jogar. Sim, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Xavi e Iniesta estão perto, mas Messi é único porque faz tudo muito bem", afirmou Villa em entrevista exclusiva à Goal.

Atualmente no Vissel Kobe, do , o atacante espanhol de 37 anos também falou que o Barcelona pode voltar a apresentar o futebol convincente de quando ele defendia a equipe catalã.

"Pode repetir, sim, por que não? Já repetiu com o Luis Enrique. É o mesmo em relação à seleção espanhola: o importante é não tentar 'clonar' jogadores", analisou.

Ex-jogador também do , clube para onde ele foi justamente ao sair do Barcelona, David Villa também foi perguntado sobre a decisão de Griezmann em sair do time madrilenho. E deu força ao atacante francês.

"A verdade é que só cabe ao jogador decidir. Pode parecer algo ruim para algumas pessoas, mas é preciso saber os motivos dele. Não é fácil, eu mudei bastante de clube e muitos fatores contam. Quando saí do para o Barça, por exemplo, eu não sabia se ia dar certo, não existe bola de cristal".