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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Aposentado há 4 anos... Técnico lendário se oferece para treinar a seleção da Arábia Saudita

Arábia Saudita
G. Calderon
Campeonato Saudita
Copa do Mundo
Arábia Saudita
Argentina

Será que ele vai voltar ao futebol saudita depois de uma longa ausência?

Um técnico aposentado há quatro anos se candidatou ao futebol saudita, com o objetivo de trabalhar na liga nos próximos tempos, depois de ter sido um de seus treinadores históricos.

Trata-se do argentino Gabriel Calderón, que levou a seleção saudita à classificação para a Copa do Mundo de 2006, mas foi demitido antes do torneio; depois, treinou o Al-Ittihad entre 2008 e 2010 e o Al-Hilal até 2011.

Calderón concedeu uma entrevista ao jornal saudita “Al-Riyadiah”, na qual comentou sobre a eliminação da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026, após terminar em último lugar no Grupo 8 com dois pontos, conquistados em dois empates contra o Uruguai e Cabo Verde, e uma goleada sofrida contra a Espanha por 4 a 0.

O técnico argentino comentou a esse respeito: “Desde que saí (da Arábia Saudita), muitas coisas mudaram; talvez o desenvolvimento do campeonato, aliado à escassa participação dos jogadores locais, tenha se refletido no nível da seleção nacional”.

Sobre sua experiência no reino, ele explicou: “Conquistei tudo lá, aproveitei o futebol e o povo saudita, e me classifiquei para a Copa do Mundo sem perder nenhuma partida; esperava continuar comandando a seleção na Copa do Mundo”.

E concluiu: “Só desejo que a seleção saudita e o futebol local alcancem o sucesso, e espero ter um dia a oportunidade de morar e trabalhar novamente nesta nova era do esporte na Arábia Saudita”.

Caldieron está afastado dos gramados há quatro anos, mais precisamente desde 2022, quando deixou o clube Khorfakkan, após uma série de passagens pelo mundo árabe, passando pelos clubes Bani Yas e Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, pelo Al-Qatar, do Catar, e pela seleção do Bahrein.

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