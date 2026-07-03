Aposentado há 4 anos... Técnico lendário se oferece para treinar a seleção da Arábia Saudita

Um técnico aposentado há quatro anos se candidatou ao futebol saudita, com o objetivo de trabalhar na liga nos próximos tempos, depois de ter sido um de seus treinadores históricos.

Trata-se do argentino Gabriel Calderón, que levou a seleção saudita à classificação para a Copa do Mundo de 2006, mas foi demitido antes do torneio; depois, treinou o Al-Ittihad entre 2008 e 2010 e o Al-Hilal até 2011.

Calderón concedeu uma entrevista ao jornal saudita “Al-Riyadiah”, na qual comentou sobre a eliminação da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026, após terminar em último lugar no Grupo 8 com dois pontos, conquistados em dois empates contra o Uruguai e Cabo Verde, e uma goleada sofrida contra a Espanha por 4 a 0.

O técnico argentino comentou a esse respeito: “Desde que saí (da Arábia Saudita), muitas coisas mudaram; talvez o desenvolvimento do campeonato, aliado à escassa participação dos jogadores locais, tenha se refletido no nível da seleção nacional”.

Sobre sua experiência no reino, ele explicou: “Conquistei tudo lá, aproveitei o futebol e o povo saudita, e me classifiquei para a Copa do Mundo sem perder nenhuma partida; esperava continuar comandando a seleção na Copa do Mundo”.

E concluiu: “Só desejo que a seleção saudita e o futebol local alcancem o sucesso, e espero ter um dia a oportunidade de morar e trabalhar novamente nesta nova era do esporte na Arábia Saudita”.

Caldieron está afastado dos gramados há quatro anos, mais precisamente desde 2022, quando deixou o clube Khorfakkan, após uma série de passagens pelo mundo árabe, passando pelos clubes Bani Yas e Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, pelo Al-Qatar, do Catar, e pela seleção do Bahrein.