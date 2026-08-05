Um novo craque do clube saudita Al-Ahli está próximo de deixar a equipe, durante a atual janela de transferências de verão, rumo à Premier League inglesa, seguindo os passos do treinador alemão Matthias Jaissle.

Jaissle havia apresentado sua demissão do comando do Al-Ahli na última quinta-feira, a fim de assumir a responsabilidade pelo clube inglês Newcastle United na próxima temporada, substituindo o antigo treinador Eddie Howe.

O confiável jornalista Sacha Tavolieri revelou um novo craque que pode deixar o Al-Ahli rumo à Premier League na próxima temporada: o zagueiro brasileiro Roger Ibañez.

Tavolieri afirmou, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que Ibañez interrompeu as negociações para renovar seu contrato, que se encerra com o Al-Ahli ao fim da próxima temporada, após o interesse de alguns clubes da Premier League em contar com seus serviços.

O interesse vem especificamente do Aston Villa, que já começou a entrar em contato com os representantes do zagueiro brasileiro, mas sem apresentar qualquer proposta oficial até o momento.

O nome de Ibañez já havia sido associado a alguns clubes da liga inglesa quando ele era jogador do Roma, da Itália, mas ele preferiu se transferir para o Al-Ahli no verão de 2023.

Desde então, o jogador de 27 anos tornou-se um dos elementos mais importantes do clube saudita, contribuindo de forma clara para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas temporadas consecutivas, além da Supercopa Saudita após 9 anos de jejum.