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NeymarGetty

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Após xingar companheiros: Neymar vive a semana mais estranha de sua carreira

Neymar
Santos
Santos x Chapecoense
Chapecoense
Brasileirão
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Confusão e homenagem em um curto período

Em uma cena contraditória que acendeu a polêmica no Brasil, o Santos homenageou seu ídolo Neymar com uma estátua dentro do museu do clube, poucos dias depois de ele explodir de raiva contra seus companheiros e xingá-los no intervalo da partida contra a Chapecoense.

Neymar publicou fotos da nova estátua em suas contas nas redes sociais e escreveu como legenda: "Fiquei realmente surpreso hoje, é uma grande honra ser homenageado pelo Santos e fazer parte da história deste clube tradicional".

Esta homenagem chega em um momento em que o jornal brasileiro "Globo Esporte" revelou os bastidores chocantes do que aconteceu no último domingo, quando Neymar explodiu de raiva contra seus companheiros dentro do vestiário no intervalo da partida, apesar de a equipe estar em vantagem com um gol marcado por ele próprio.

O jornal explicou que Neymar atacou seu companheiro João Ananias e questionou suas capacidades, o que provocou uma tensão intensa que se refletiu no desempenho da equipe, que desperdiçou sua vantagem e sofreu dois gols em 10 minutos, um deles marcado por Ananias contra o próprio patrimônio.

Por sua vez, Neymar justificou sua atitude dizendo: "Eu sou o capitão e tenho o direito de falar", admitindo sua frustração com o empate diante da Chapecoense, mas negou ter ofendido seu companheiro Gabriel Bontempo, dizendo: "Ele é meu filho".

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