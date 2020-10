Após vitória sobre o Peru, Tite rasga elogios a Neymar: "cada vez melhor e mais maduro"

Treinador comemorou bom jogo do camisa 10 contra o Peru e se esquivou de lances polêmicos da partida

A seleção brasileira venceu o por 4 a 2 de virada, em um jogo eletrizante, mas que também teve polêmica de arbitragem. Depois da vitória, Tite concedeu entrevista coletiva e evitou comentar os lances polêmicos.

"Não tenho condições de precisar, porque a minha visão não é privilegiada. A única coisa que tenho é que o VAR trabalha para a justiça. Para aquilo que é correto".

Com gol de Richarlison e três de Neymar, que ultrapassou Ronaldo na artilharia da seleção brasileira ficando atrás apenas de Pelé, a Canarinho encerrou a rodada dupla com duas vitórias. Tite comentou sobre a expressiva marca alcançada pelo camisa 10.

"Cada momento histórico da seleção, cada geração, ela tem seus próprios valores. Ela tem Ronaldo Fenômeno extraordinário. Tem Rivaldo, Romário, Bebeto, cada um no seu momento. É injusto fazer comparativo nas etapas de cada um. O que posso dizer é que o Neymar tem essa imprevisibilidade, ele é arco e flecha. Ele é o jogador da assistência e da finalização também. Cada vez melhor e com grau de maturidade cada vez maior".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Tite:

DESEMPENHO

"Para tomar a bola do adversário, a equipe requer que cada um execute uma função. Não de marcação específica, mas de preenchimento de espaço. Parreira uma vez deu entrevista muito sábia. Ele dizia que toda vez que nos concentrarmos e posicionarmos bem para tomar a bola, muito mais tempo vamos ter com a posse. Hoje tivemos 67% de posse na casa do Peru. Então, com a bola consequentemente tem possibilidades maior de criar e finalizar, como foram nove finalizações hoje. Não adianta ter só posse de bola, mas tem que ser vertical, ser agressivo. De procurar o gol e não tocar para o lado".

NOITE DE NEYMAR



"Procuramos trazer e dar a bola para ele no setor mais importante do gramado. Que é próximo aos volantes adversários, ali ele é criativo, ele tem a finta, o drible. Ele não faz o drible para malabarismo, mas para ir para o gol. Para desequilibrar, é característica dele".

RICHARLISON

" Richarlison é jogador terminal, de gol. Te dá possibilidade da bola de fundo, da abertura e ter aquilo que no primeiro tempo teve, três bolas de inversão, em profundidade. Uma o Firmino teve a possibilidade de fazer o gol e o Gallese fez uma grande defesa. Ele é o jogador da última bola, que trabalha em cima da linha do adversário. Ele tem essa característica nas três da frente. Na direita, esquerda e no centro".

EVERTON CEBOLINHA

" entrou bem, foi treinado e o treino confirmou o jogo. Mas precisamos de mais trabalho para ter mais naturalidade de trabalhar pelo lado direito também. Mas ele é preferencialmente lado esquerdo. Temos Coutinho e o Neymar que são mais arcos, tem Richarlison, Firmino, Lodi, Cebolinha flechas para procurar equilibrar a equipe. Essa é a ideia".

JOGO CONTRA O PERU

" Jogar contrar o Peru é sempre muito difícil. Existe um grau de dificuldade muito grande, um histórico de jogos assim. E jogar aqui e se impor é muito difícil. Além disso, saímos com resultado negativo e eu queria que a equipe mantivesse nível de concentração e buscasse construir a vitória. Tomamos os gols em dois momentos que éramos melhor. Reagir aqui é muito difícil e conseguimos".

POLÊMICA COM O VAR

