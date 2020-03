Após visitar mãe hospitalizada em Portugal, Cristiano Ronaldo já treina na Juventus

Dona Dolores Aveiro sofreu um AVC e está internada; o português visitou sua mãe e, em suas redes sociais, pediu privacidade

A notícia de que sua mãe estava internada fez Cristiano Ronaldo voar às pressas para para visitá-la netsa terça-feira, 3 de março. Mas já na noite do mesmo dia, ele retornou para Turim e já treinou com seus companheiros nesta quarta-feira.

Dona Dolores Aveiro sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e está internada na unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira. Em suas redes sociais, Cristiano Ronaldo agradeceu o apoio de seus fãs e pediu privacidade neste momento.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020

"Agradeço a todos pelas mensagens de apoio direcionadas à minha mãe. Atualmente ela está estável e se recuperando no hospital. Eu e minha família gostaríamos de agradecer a equipe médica que cuida dela, e perdir educadamente que, neste momento, respeitem nossa privacidade", postou o português.

Devido ao adianto do jogo de volta da Coppa Italia entre e , a Velha Senhora fez treinamentos visando o duelo de domingo contra o , pela Tim, caso o jogo aconteça. O surto do coronavírus já adiou alguns jogos do Campeonato Italiano e diversos outros eventos esportivos no país.