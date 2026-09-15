O marroquino Abdessamad Ezzalzouli, jogador do Real Betis e da seleção de Marrocos, foi alvo de uma onda de insultos e ameaças pelas redes sociais, depois de vestir uma camisa com o slogan "Todos somos caballas" (termo usado para se referir aos habitantes de Ceuta), em apoio aos cidadãos da cidade.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Ezzalzouli vestiu a camisa com o slogan "Todos somos caballas", uma iniciativa de solidariedade e apoio aos cidadãos de Ceuta lançada recentemente por diferentes grupos e à qual se juntaram várias equipes de futebol.

O ponta nascido em Beni Melal, no Marrocos, e que cresceu em Elche, na província de Alicante, vestiu a camisa ao lado dos demais jogadores do Real Betis e do Villarreal, durante os minutos que antecederam a vitória do clube andaluz por 2 a 1.

Insultos e ameaças

Abdessamad Ezzalzouli foi alvo de insultos e ameaças em suas contas nas redes sociais, após aparecer com a camisa que traz o slogan "Todos somos caballas".

Uma das mensagens dizia: "Trair a pátria não é uma atitude passageira, mas uma vergonha que permanece na memória da história. A pátria não se vende, e quem a vende perde o respeito antes de perder sua pátria".

Outro disse: "Goste você ou não, Ceuta e Melilla são marroquinas, e continuarão sempre sendo".





Outra mensagem trazia: "Hoje você viverá conosco aterrorizado, e amanhã passará pela pior hora da sua vida".

Outro comentário dizia: "Ceuta é marroquina".

Um dos comentaristas afirmou: "A última vez que o virmos com a seleção será uma lição, e que Deus o transforme e lhe dê um pouco de apoio em seu país".

Outro comentário acrescentou: "Ceuta e Melilla são marroquinas. A história não se apaga com uma camisa".

Alguém escreveu: "Não seja covarde, e seja homem".

Outra mensagem dizia: "O verdadeiro marroquino não abandona sua pátria quando ela mais precisa dele. Algumas atitudes não se esquecem, e algumas traições não podem ser toleradas em respeito ao que foi construído ao longo de anos".



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