O marroquino Abdessamad Ezzalzouli, jogador do Real Betis e da seleção de Marrocos, foi alvo de uma onda de insultos e ameaças pelas redes sociais, depois de vestir uma camisa com o slogan "Todos somos caballas" (termo usado para se referir aos habitantes de Ceuta), em apoio aos cidadãos da cidade.
Segundo o jornal espanhol "Marca", Ezzalzouli vestiu a camisa com o slogan "Todos somos caballas", uma iniciativa de solidariedade e apoio aos cidadãos de Ceuta lançada recentemente por diferentes grupos e à qual se juntaram várias equipes de futebol.
O ponta nascido em Beni Melal, no Marrocos, e que cresceu em Elche, na província de Alicante, vestiu a camisa ao lado dos demais jogadores do Real Betis e do Villarreal, durante os minutos que antecederam a vitória do clube andaluz por 2 a 1.
Insultos e ameaças
Abdessamad Ezzalzouli foi alvo de insultos e ameaças em suas contas nas redes sociais, após aparecer com a camisa que traz o slogan "Todos somos caballas".
Uma das mensagens dizia: "Trair a pátria não é uma atitude passageira, mas uma vergonha que permanece na memória da história. A pátria não se vende, e quem a vende perde o respeito antes de perder sua pátria".
Outro disse: "Goste você ou não, Ceuta e Melilla são marroquinas, e continuarão sempre sendo".
Outra mensagem trazia: "Hoje você viverá conosco aterrorizado, e amanhã passará pela pior hora da sua vida".
Outro comentário dizia: "Ceuta é marroquina".
Um dos comentaristas afirmou: "A última vez que o virmos com a seleção será uma lição, e que Deus o transforme e lhe dê um pouco de apoio em seu país".
Outro comentário acrescentou: "Ceuta e Melilla são marroquinas. A história não se apaga com uma camisa".
Alguém escreveu: "Não seja covarde, e seja homem".
Outra mensagem dizia: "O verdadeiro marroquino não abandona sua pátria quando ela mais precisa dele. Algumas atitudes não se esquecem, e algumas traições não podem ser toleradas em respeito ao que foi construído ao longo de anos".
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