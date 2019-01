Após vencer o Chelsea, Emery pede equilíbrio ao Arsenal

Gunners venceram por 2 a 0 os Blues em casa neste sábado (19)

Unai Emery reconhece que há uma grande discrepância entre a casa do Arsenal e as atuações fora depois que sua equipe derrotou o Chelsea no Emirates Stadium.

Invicto em seus domínios desde a primeira rodada da temporada passada, quando perdeu para o Manchester City, a exibição da equipe inglesa contrasta com as recentes derrotas na estrada como, por exemplo, para o Southampton, Liverpool e West Ham.

"Queríamos vencer para os nossos torcedores e também fazer um momento especial diante do Chelsea, num derby", disse Emery à BT Sport.



Foto: Getty Images

"Precisamos encontrar o equilíbrio em casa e fora, porque em casa somos muito fortes. Mostramos a todos os torcedores nossos momentos fortes aqui. Mas longe precisamos encontrar esse equilíbrio. A diferença do último jogo é uma diferença completa. Eu quero dizer a todos que estamos prontos para encontrar este equilíbrio", completou.

O próximo teste do Arsenal será na sexta-feira (25), quando recebem o Manchester United, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.