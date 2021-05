Após vaga na final do Mineiro, Réver exalta Cuca: "um dos melhores treinadores"

Zagueiro saiu em defesa do treinador que vem sendo questionado pela torcida desde seu retorno ao clube

O Atlético-MG garantiu vaga na final do Campeonato Mineiro após empatar com o Tombense neste sábado (08) em 1 a 1, no Mineirão. O Galo entrou em campo com uma equipe mista, já que havia vencido a primeira partida por 3 a 0, e vai disputar a sua 16ª final consecutiva da competição.

Depois da partida, o zagueiro Réver fez questão de defender o trabalho do técnico Cuca, que vem sendo muito questionado por boa parte da torcida, mas passa hoje pelo seu melhor momento à frente da equipe desde o retorno ao clube.

"O Cuca é um dos melhores treinadores, ele já demonstrou não só aqui, mas em outras equipes. Ele chegou questionado por alguns motivos, mas ele vêm demonstrando porquê a diretoria o buscou novamente e espero que gente dê continuidade com o Cuca".

A espera de Cruzeiro ou América-MG na final do Campeonato Mineiro, o elenco do Atlético-MG volta as atenções para a Copa Libertadores. Com sete pontos e na liderança do grupo H, o time de Cuca encara o América de Cali, em Barranquilla, na próxima quinta-feira (13).