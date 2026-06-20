Após uma temporada desastrosa... o Tottenham prepara a “negociação do século” por 115 milhões de euros

O mercado de transferências inglês se prepara para testemunhar uma nova negociação cujo valor pode ultrapassar 100 milhões de euros neste verão, depois que o Tottenham fez avanços significativos nas negociações para contratar Sandro Tonali, meio-campista do Newcastle, por 115 milhões de euros, em uma transação que pode ser uma das maiores do mercado de transferências de verão.

De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, o Tottenham já iniciou negociações sérias com o Newcastle para chegar a um acordo rápido com o jogador, em um momento em que o clube londrino se esforça para reforçar seu elenco após uma temporada decepcionante em todos os aspectos, que culminou com a 17ª colocação na Premier League.

De acordo com as reportagens, o Newcastle pede 115 milhões de euros para liberar seu jogador, que tem contrato até 2029 — um valor astronômico que reflete os gastos exorbitantes que os clubes ingleses continuam praticando até hoje.

Os relatos indicam que o técnico italiano Roberto De Zerbi, treinador do Tottenham, está trabalhando secretamente para contratar o ex-jogador do Milan, numa tentativa de reconstruir o time e melhorar os resultados desastrosos da última temporada.

Mas o Tottenham não está sozinho na disputa, já que os relatos confirmam que o Manchester City, campeão da Premier League, continua na corrida para contratar Tonali, independentemente da situação da negociação envolvendo Elliot Anderson, jogador do Nottingham Forest, a quem o City fez uma oferta no valor de 139 milhões de euros.

E se a contratação de Tönali for concretizada pelo valor solicitado, será uma das mais caras da história da Premier League, embora não ultrapasse o recorde estabelecido por Alexander Isak há apenas um ano.

O atacante sueco se tornou o jogador mais caro da história da Premier League ao ser transferido do Newcastle para o Liverpool por cerca de 145 milhões de euros, quebrando o recorde estabelecido por seu companheiro Florian Wirtz poucas semanas antes, que se juntou aos Reds por 125 milhões de euros vindo do Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández, comprado pelo Chelsea por 121 milhões de euros em 2023, era o jogador mais caro até então, em uma série de transferências astronômicas que refletem o enorme poder financeiro dos clubes ingleses.

Tonali, de 26 anos, é considerado um dos melhores meio-campistas da Europa. Ele chegou ao Newcastle vindo do Milan, da Itália, em uma negociação milionária, mas não alcançou o sucesso esperado com os Magpies, o que abre as portas para sua saída neste verão.

O Tottenham, que passa por uma crise técnica após uma temporada desastrosa, busca reconstruir seu time com força, e seu interesse não se limita apenas a Tonali, mas também tem como alvo Matheus Fernandes, o meio-campista português, como parte de um plano abrangente para reforçar o elenco.

Por outro lado, parece que o Manchester City está determinado a disputar a contratação com força, apesar de já ter apresentado uma oferta gigantesca de 139 milhões de euros pelo jogador Elliot Anderson, do Nottingham Forest — uma oferta cuja concretização ainda está longe de acontecer.

Essas negociações mostram claramente que os clubes ingleses continuam dominando o mercado mundial de transferências com seus gastos exorbitantes, em um momento em que grandes clubes europeus enfrentam restrições financeiras rigorosas.