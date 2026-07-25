Após uma temporada de 27 minutos: jogador do Al-Ahli saudita pede para sair

O jogador do Al Ahli saudita pediu para deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão, após uma época dececionante.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" revelou que o Al Khaleej apresentou um pedido ao Al Ahli para garantir os serviços do seu jovem jogador Yassine Al Zubaidi, por empréstimo até ao final da próxima época.

O jornal esclareceu que o jogador de 23 anos deseja deixar o Al Ahli para obter mais minutos de jogo durante as partidas da próxima época.

Al Zubaidi foi promovido à equipa principal em 2023, mas não conseguiu ganhar uma oportunidade para jogar, acabando por ser emprestado ao Al Akhdood durante a segunda metade da época 2023-2024, bem como na época 2024-2025.

Yassine Al Zubaidi regressou ao Al Ahli na época passada, mas participou apenas em 4 jogos como suplente, num total de apenas 27 minutos, o que o levou a querer sair.

Al Zubaidi joga essencialmente na posição de extremo direito, mas também sabe jogar na posição de extremo esquerdo, ainda que com menos frequência.

Recorde-se que o Al Khaleej foi uma das maiores surpresas da época passada no futebol saudita, tendo conseguido apurar-se para a final da Taça do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, antes da derrota frente ao Al Hilal.