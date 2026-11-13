Após uma onda de críticas: técnico da Nigéria revela motivo da ausência de George Ilenikhena

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Éric Chelle, técnico da seleção da Nigéria, respondeu às fortes críticas que recebeu no último período por não ter convocado George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad saudita, durante a atual data Fifa.

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A seleção da Nigéria se prepara para enfrentar a Tanzânia em duas partidas, nesta sexta-feira e na próxima terça-feira, pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Eric Chelle convocou 24 jogadores para a lista que disputará as duas partidas, mas Ilenikhena não esteve entre os convocados, apesar das atuações destacadas que vem apresentando com o Al-Ittihad no período recente.

A exclusão do atacante do Al-Ittihad provocou uma onda de indignação entre os torcedores nigerianos, o que levou Eric Chelle a responder a essas críticas antes do jogo contra a Tanzânia, em declarações divulgadas pelo site nigeriano "Afrik Foot".

O treinador da Nigéria afirmou a respeito: "Estou surpreso, pois como vocês sabem, não sou ativo nas redes sociais, mas algumas pessoas me enviam muitas coisas. Estou surpreso por não haver perguntas sobre o grupo e os jogadores".

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E acrescentou: "Mais uma vez, se vocês têm algo que queiram me dizer, podem vir falar diretamente comigo, e se eu quiser dar uma resposta a vocês, farei isso".

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E concluiu: "Por exemplo, vi muitas pessoas falando sobre o motivo de George Ilenikhena não estar aqui. Vocês sabiam que ele está com uma lesão? Antes, alguns de vocês não sabiam disso. Acho que todos precisam manter a calma".

Ilenikhena vem apresentando atuações destacadas com o Al-Ittihad na temporada atual, tendo disputado 15 partidas em diferentes competições, nas quais marcou 8 gols e deu 3 assistências.

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Por conta dessas atuações, Ilenikhena foi convocado para a seleção da Nigéria pela primeira vez em setembro passado, e marcou um gol em sua primeira partida contra Madagascar, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O astro nigeriano se tornou o atacante titular do clube saudita na temporada atual, à frente do marroquino Youssef En-Nesyri, sob o comando do treinador alemão Jens Fissung, depois de estar fora dos planos do treinador português Francisco Trincão na temporada passada.

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O jogador de 19 anos chegou ao "Al-Ameed" durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Monaco, mas disputou apenas 6 partidas na segunda metade da temporada passada, sem marcar nenhum gol.

Vale lembrar que a seleção da Nigéria ocupa a segunda posição no Grupo 12 das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, com 3 pontos, obtidos em uma única vitória sobre Madagascar e uma derrota para a seleção da Guiné-Bissau, que lidera o grupo no momento com 7 pontos.

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Os "Super Eagles" querem vencer as duas partidas contra a Tanzânia, ida e volta, a fim de se aproximarem da classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, especialmente caso a Guiné-Bissau vença Madagascar na quarta rodada, seleção que ocupa a terceira posição com dois pontos.