Após uma forte discussão... Arbeloa obriga o craque do Real Madrid a pedir desculpas aos companheiros

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou, nesta quarta-feira, o motivo da ausência do zagueiro Raúl Asensio da escalação do Real Madrid nos últimos tempos.

De acordo com o jornal madrilenho “Marca”, próximo aos bastidores do clube real, o motivo remonta a uma forte desavença entre o jogador e seu técnico, Álvaro Arbeloa.

A questão começou “tranquilamente” no último dia 11 de março, quando o zagueiro foi deixado de fora da escalação titular contra o Manchester City, decisão que não foi bem aceita por Asensio, que repreendeu seu técnico dias depois daquele confronto.

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Asensio considera que seu esforço e sacrifício ao jogar contra o Celta de Vigo, apesar da lesão, mereciam ser recompensados com uma escalação como titular, mas Arbeloa preferiu contar com Huisen, o que acendeu a faísca da desavença entre as duas partes.

A tensão aumentou horas antes da partida contra o Elche, quando Asensio informou ao seu treinador que estava com dores musculares e não estava apto para jogar, atitude que irritou Arbeloa, que a considerou uma reação à sua exclusão anterior contra o City.

E os efeitos da crise não pararam por aí, estendendo-se para o alemão Antonio Rüdiger, que foi forçado a jogar de surpresa, ignorando seu programa de descanso físico, o que o incomodou devido à sua extrema rigor na preparação física.

O pedido de desculpas

E, apesar de Asensio ter voltado a treinar normalmente depois disso, sua exclusão continuou por vários jogos; e o motivo reside em sua recusa em pedir desculpas à equipe por ter contestado as decisões do técnico, já que Arbeloa exigiu um pedido de desculpas público diante do grupo como condição essencial para o retorno, considerando a transgressão um assunto coletivo que afeta a disciplina da equipe como um todo.

Embora o jogador tenha se limitado a pedir desculpas apenas ao técnico no início, recusando-se a pedir desculpas aos companheiros, a pressão resultante de sua contínua exclusão, aliada à disseminação de rumores sobre sua vida fora de campo, acabou levando-o a pôr fim à crise e a apresentar suas desculpas diante dos companheiros.

Com base nesse pedido de desculpas, Asensio voltou à lista de convocados nas partidas contra o Maiorca e o Bayern de Munique, mas permaneceu no banco de reservas sem entrar em campo.