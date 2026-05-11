O atacante do PSV, Esmir Bajraktarevic, foi incluído na lista definitiva de 26 convocados da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo, conforme divulgado nesta segunda-feira. Este é o primeiro país a divulgar a lista definitiva de convocados para a fase final nos Estados Unidos, Canadá e México. No total, mais 47 países ainda devem seguir o exemplo, incluindo a seleção holandesa.

Todos os países participantes têm até 1º de junho para enviar a lista de convocados para a Copa do Mundo à FIFA. França e Japão, adversários da seleção holandesa na fase de grupos, farão isso ainda esta semana. Ronald Koeman divulgará a lista de convocados da Holanda em 25 de maio.

Bajraktarevic tornou-se, em março, um grande herói da Bósnia e Herzegovina ao converter o pênalti decisivo contra a Itália nas eliminatórias para uma vaga na Copa do Mundo. O ponta já soma 14 partidas pela seleção. Edin Dzeko, de 40 anos, recordista de convocações com 148 partidas, também viajará para a Copa do Mundo, assim como o ex-jogador do Ajax Benjamin Tahirovic.

A Bósnia e Herzegovina enfrentará a Macedônia do Norte e o Panamá em amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Na fase de grupos da fase final, Canadá, Suíça e Catar serão os adversários de Bajraktarevic e companhia.

Seleção completa da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo:

Goleiros: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica)

Defesa: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantepspor), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (RC Lens)

Meio-campo: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby IF), Amar Memic (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV)

Ataque: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).