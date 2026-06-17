Após uma disputa europeia... o Al-Ahli da Arábia Saudita fecha sua primeira contratação do verão

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, fechou sua primeira contratação para a próxima janela de transferências de verão, após uma disputa acirrada com vários clubes europeus.

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou, em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”, que o Al-Ahli conseguiu chegar a um acordo para contratar o gambiano Aboubakar Sidi Kante, zagueiro do Tromsø, da Noruega, no próximo verão.

O Al-Ahly havia entrado em negociações com o clube norueguês para contratar Kante nos últimos tempos, mas enfrentou forte concorrência de alguns clubes europeus, como o Colônia, da Alemanha, o Club Brugge, da Bélgica, e o Strasbourg, da França.

Romano esclareceu que o zagueiro gambiano chegará à capital portuguesa, Lisboa, nas próximas horas, acompanhado de seu agente, para realizar exames médicos.

Assim que concluir esses trâmites, o jogador de 19 anos assinará um contrato de cinco anos com o clube saudita, com vencimento em 2031.

Kanté é considerado um dos maiores talentos jovens dos campos europeus, tendo até mesmo recebido o prêmio de melhor jogador revelação da Liga Norueguesa em maio passado.