Após um longo período de lesões, o NEC contrata Perr Schuurs por vários anos

Perr Schuurs se torna oficialmente jogador do NEC, segundo noticiou o jornal De Telegraaf na tarde desta sexta-feira. O zagueiro passou com sucesso nos exames médicos e assinará contrato de três anos com o clube de Nijmegen.

Schuurs passou pelo exame médico no NEC na quarta-feira. Devido ao histórico de lesões do jogador de Limburg, o clube solicitou informações à Fysiomed, onde Schuurs estava na fase final de sua reabilitação. Além disso, o clube de Nijmegen consultou o AC Torino, seu último clube.

Em fevereiro, o Torino anunciou que o contrato de Schuurs na Itália havia sido rescindido de comum acordo. O zagueiro, que teve muito azar nos últimos anos, continuou sua reabilitação na Holanda.

Schuurs assinará em breve um contrato válido até meados de 2029. O NEC tem muita confiança no zagueiro e espera que ele consiga voltar ao seu antigo nível. Antes de a tragédia acontecer, ele causou grande impressão na Itália e uma transferência para o Inter parecia iminente, mas, no fim das contas, nunca houve uma transferência.

Schuurs disputou sua última partida em 21 de outubro de 2023 (!), quando rompeu o ligamento cruzado durante o confronto contra o Inter. O jogador de Limburgo enfrentou grandes contratempos, passou por uma nova cirurgia, mas seu joelho ainda não se recuperou.

Esse momento está cada vez mais próximo e o NEC quer oferecer um palco para Schuurs. Sassuolo, Venezia, Genoa e Torino também demonstraram interesse, mas acabaram perdendo a chance de vez.