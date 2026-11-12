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Oito vitórias consecutivas em jogos oficiais, sonhos de título e um brasileiro que empolga e até rivaliza com Erling Haaland. O AFC Bournemouth de Marco Rose talvez seja o time mais quente da Europa. Há poucas semanas, porém, não teria surpreendido quem via a situação de fora se o técnico alemão tivesse começado a balançar no cargo.

"Jogamos bem, nunca precisei dar explicações dentro do clube, todos estavam convencidos do nosso caminho", afirmou Marco Rose recentemente ao kicker, ao explicar que nunca temeu perder o emprego, apesar do início extremamente ruim em termos de resultados em sua primeira temporada na Premier League. O AFC Bournemouth havia somado apenas três pontos nas seis primeiras rodadas e, em meados de outubro, ainda ocupava o 18º lugar, na zona de rebaixamento.

Pouco mais de um mês depois, o cenário mudou completamente: o time de Rose venceu todos os seus últimos oito jogos oficiais, somou três pontos em quatro rodadas seguidas da Premier League e, de repente, está em sétimo, na faixa da tabela em que pretende se estabelecer.

A calma dos dirigentes do clube nas primeiras semanas difíceis sob o comando de Rose, que provavelmente teria balançado cedo em muitos outros clubes, está dando resultado. E, olhando mais de perto, a postura louvável da diretoria do Bournemouth faz muito sentido.

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A difícil herança de Marco Rose no AFC Bournemouth

Antes de tudo, Rose, que assinou contrato até 2029 na costa sul da Inglaterra na primavera, assumiu uma herança extremamente difícil. Seu antecessor, Andoni Iraola, que se transferiu para o Liverpool no verão, havia consolidado o Bournemouth com sucesso na elite inglesa ao longo dos três anos anteriores e, no fim, até alcançado um feito histórico. De volta à Premier League apenas em 2022, os Cherries terminaram em 12º lugar sob Iraola, depois em nono e, na temporada passada, em sexto. Foi a melhor colocação da história do clube e, como cereja do bolo, levou o Bournemouth às competições europeias pela primeira vez.

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Com a bem-sucedida era Iraola ainda fresca na memória, o primeiro trabalho de Rose fora da Alemanha ou da Áustria começou da pior maneira possível em termos de resultados. Mas basta olhar para a tabela de jogos para encontrar explicações. O Bournemouth estreou fora de casa contra o Manchester City. Depois vieram compromissos complicados diante do Everton, fora contra o Newcastle United e diante do Brentford. E ainda houve confrontos com Liverpool e Chelsea, equipes de ponta.

Getty Images

Uma sequência inicial duríssima. Ainda mais para uma equipe que, acima de tudo, precisava de tempo para assimilar a ideia de jogo do novo técnico. Para piorar, em várias partidas de resultado decepcionante, faltou sorte nos lances decisivos ou o time complicou a própria vida com falhas individuais evitáveis.

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"Provavelmente deveríamos ter somado de três a seis pontos a mais", disse Rose ao recordar o início frustrante. E lamentou: "O mais irritante foi a maneira como sofremos alguns gols no fim: lances atrapalhados, erros individuais." Contra o City, por exemplo, o Bournemouth esteve perto de surpreender e vencia por 1 a 0 até os 84 minutos. Então Marc Guehi apareceu tão livre para cabecear após um escanteio que praticamente não tinha como deixar de marcar o empate. Nos acréscimos, Josko Gvardiol fez o gol da vitória dos Skyblues.

Bournemouth atrapalhou a si mesmo com frequência no início da temporada

Uma semana depois, contra o Everton, o Bournemouth já tinha a primeira vitória praticamente nas mãos, até que Marcus Tavernier e Ryan Christie atrapalharam um ao outro de forma desajeitada, em vez de simplesmente afastar a bola após um escanteio. James Tarkowski, do Everton, aproveitou para empatar nos acréscimos. "A questão das bolas paradas, por exemplo, já vinha nos ocupando", disse Rose. Ele explicou que os problemas, entre eles a defesa de bolas paradas, foram combatidos com sucesso nas últimas semanas. "Foi um processo, e agora estamos muito sólidos nos dois lados."

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Se na terceira rodada, em Newcastle, o Bournemouth deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 e voltou a sofrer o empate apenas no fim, na quarta, contra o Brentford, uma falha grave do goleiro Djordje Petrovic, punida sem piedade pelo jogador da seleção alemã Kevin Schade, custou os três pontos. Depois vieram a derrota por 1 a 0 para o Liverpool e, no início de outubro, aquele 5 a 1 sofrido diante do Chelsea, o único revés realmente preocupante.

O desastre em Stamford Bridge foi "um golpe duro", admitiu Rose. E tinha potencial para levar a temporada por um caminho perigoso, depois de atuações até então razoáveis, mas acompanhadas de pouquíssimos pontos. O que aconteceu, porém, foi o contrário.

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Depois do jogo contra o Chelsea, a equipe "acrescentou os últimos cinco por cento, e isso foi importante", explicou Rose sobre a recuperação. Desde então, venceu os oito jogos que disputou. O ponto alto foi uma sequência de três triunfos por 3 a 0: contra o Milan, na Liga Europa; fora de casa contra o Manchester United, na Premier League; e diante do Aston Villa, na Copa da Liga.

"O técnico nos moldou bem como equipe, e agora sabemos o que ele realmente espera de nós. Ele quer movimentação no ataque, quer que pressionemos lá em cima", disse recentemente o centroavante Evanilson ao Daily Mail. O brasileiro é uma das peças mais importantes do futebol de altíssima intensidade de Rose. Na linha de frente da pressão, ele aperta os defensores adversários com tanta eficiência que rouba a bola deles ou os força a errar.

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Evanilson é a ponta de lança da máquina de pressão de Marco Rose

Os dois gols da vitória mais recente, por 2 a 1 fora de casa contra o Ipswich Town antes da pausa para as seleções, são o melhor exemplo disso. Antes do 2 a 0, Evanilson antecipou com inteligência um passe para trás, recuperou a bola no campo de ataque e deu início à jogada que, pouco depois, terminou no gol contra de Leif Davis após a finalização de Ryan Christie. Já no gol que abriu o placar, Evanilson pressionou o goleiro do Ipswich, Christian Walton, perto da pequena área, roubou-lhe a bola e mandou para a rede.

O jogador de 27 anos, que disputou duas partidas pela seleção brasileira em 2024, é talhado para o estilo de pressão de Rose. Sob o comando do técnico alemão, o Bournemouth já marcou oito gols após erros forçados dos adversários nesta temporada da Premier League, o dobro da segunda melhor equipe nesse quesito. Em seis desses oito gols, Evanilson foi quem recuperou a bola ou quem concluiu a jogada.

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Ele marcou em cada um dos últimos cinco jogos pelo campeonato e, com nove participações diretas em gols, divide atualmente a liderança da artilharia da Premier League com Erling Haaland, estrela do City. Seu gol que abriu o placar contra o Ipswich não demonstrou apenas a qualidade de seu trabalho na linha de frente, mas também como os jogadores atrás dele vêm executando o estilo de Rose. Afinal, Walton, goleiro do Ipswich, ficou sob tamanha pressão porque Marcus Tavernier, Tyler Adams e Justin Kluivert fecharam perfeitamente suas opções de passe.

Outros números também mostram como o futebol de Rose já funciona no Bournemouth: apenas o vice-líder Brighton & Hove Albion recuperou mais bolas no terço de ataque até aqui. Quanto aos gols nascidos dessas recuperações no campo adversário, os quatro dos Cherries são o melhor número de toda a Premier League.

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Além disso, o Bournemouth apresenta uma solidez defensiva cada vez maior. Nos últimos oito jogos oficiais, sofreu apenas dois gols e, antes disso, chegou a passar seis partidas seguidas sem ser vazado. Rose explica que uma das lições do início complicado de temporada foi perceber "que às vezes também é preciso encontrar soluções simples". Foi assim que a equipe corrigiu suas fragilidades. "De modo geral, conseguimos adaptar algumas coisas nas primeiras semanas na Premier League: tiros de meta, saída de bola, a forma como se pressiona nessas situações. Talvez, de vez em quando, seja preciso levar a bola sem rodeios ao campo adversário e tentar se instalar por lá."

Marco Rose conta com um elenco de boa profundidade no Bournemouth

Ainda assim, "a qualidade do jogo com a bola é importante. Conseguimos equilibrar as duas coisas", afirmou Rose. E o elenco combina com essa mistura de qualidade técnica, objetividade quando necessário com a bola e intensidade constante sem ela. Evanilson, seu talentoso compatriota brasileiro Rayan, o jogador da seleção holandesa Justin Kluivert e Marcus Tavernier, figura com quem o clube se identifica: sobretudo, a linha ofensiva, tão importante para a pressão alta, reúne refinamento técnico, dinamismo e enorme disposição para correr.

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Tavernier chama atenção em especial. O jogador de 27 anos já marcou cinco vezes na Premier League em 2026/27, é muito forte ao pressionar a saída de bola e frequentemente sai da esquerda em direção ao centro da área para criar perigo. Seria uma opção para Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa? "Vocês precisam perguntar ao Thomas", respondeu Rose recentemente, antes de elogiá-lo: "Mas acho que alguns jogadores mostraram que merecem ser considerados, e Marcus, em particular, nos oferece muito. Agora ele joga mais no corredor intermediário, faz boas infiltrações, como vocês mencionaram ao falar da ocupação da área."

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Há algo que favorece Rose: ele assumiu uma equipe entrosada e consolidada. Apenas uma peça fundamental saiu, o líder da defesa Marcos Senesi, que se transferiu de graça para o Tottenham após o fim do contrato. Além disso, o clube encontrou um substituto à altura no jogador da seleção portuguesa Antonio Silva, contratado do Benfica por 25 milhões de euros.

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Assim, Rose pôde partir de uma certa estabilidade já existente no elenco, que também tem boa profundidade. Alex Scott, o meio-campista de maior qualidade do grupo, nem sequer esteve em campo nas ótimas últimas semanas e agora retorna de uma lesão na coxa. A joia ofensiva Junior Kroupi só voltou a jogar no fim de outubro, após uma lesão no pé, e agora oferece novas opções para o ataque. O mesmo vale para Amine Adli, ex-jogador do Leverkusen que também estava lesionado no início.

O outro lado da sequência de vitórias do Bournemouth

Também é verdade, porém, que nas quatro vitórias consecutivas mais recentes pela Premier League o Bournemouth enfrentou adversários mais fracos do que nas seis primeiras rodadas: AFC Sunderland e Manchester United, clubes em crise, além de Leeds United e do recém-promovido Ipswich. Por outro lado, já deixou para trás alguns pesos-pesados, e os dois compromissos após a pausa para as seleções, contra o Nottingham em casa e o Fulham fora, parecem convidar à continuidade da impressionante sequência.

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Entre esses jogos, há uma visita ao Celta Vigo pela Liga Europa. Nessa competição, Rose já fez história com seu novo clube: o Bournemouth se tornou apenas o segundo clube inglês, e o primeiro desde o Liverpool há mais de 60 anos (1964), a vencer os quatro primeiros jogos europeus de sua história.

Vitória por 2 a 1 fora de casa contra a Real Sociedad, triunfos por 3 a 0 em casa diante de Sturm Graz e Milan e, mais recentemente, um 3 a 1 fora contra o Sparta Praga. O Bournemouth é o segundo colocado na tabela da fase de liga e está muito bem encaminhado para se classificar diretamente às oitavas de final. O clube já sonha até com o título da Liga Europa e, com ele, um caminho provavelmente mais fácil do que o campeonato para disputar a Champions League pela primeira vez na próxima temporada? "Não, não penso nisso de jeito nenhum", respondeu Rose, mantendo a modéstia.

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O foco, segundo o técnico de 50 anos, é "chegar às oitavas de final sem passar pela fase intermediária, porque cada jogo a menos nos ajuda nesta temporada". Mas, naturalmente, ele não se importaria de ir ainda além do que Iraola construiu no sul da Inglaterra. Depois de um começo difícil, o caminho para isso está aberto.