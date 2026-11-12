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Oito vitórias consecutivas em jogos oficiais, sonhos de título e um brasileiro que encanta e até rivaliza com Erling Haaland. O AFC Bournemouth de Marco Rose talvez seja o time mais em forma da Europa. Há algumas semanas, porém, não teria surpreendido quem via a situação de fora se o técnico alemão tivesse começado a balançar no cargo.

"Jogamos um bom futebol, nunca precisei dar explicações no clube, todos estavam convencidos do nosso caminho", disse Marco Rose recentemente ao kicker, ao explicar que nunca temeu pelo emprego, apesar dos resultados extremamente ruins no início de sua primeira temporada na Premier League. O AFC Bournemouth havia somado apenas três pontos nos seis primeiros jogos do campeonato e, em meados de outubro, ocupava a 18ª posição, na zona de rebaixamento.

Pouco mais de um mês depois, o cenário mudou completamente: o time de Rose venceu seus últimos oito jogos oficiais, somou três pontos em quatro rodadas seguidas da Premier League e, de repente, aparece em sétimo, na faixa da tabela em que pretende se estabelecer.

A decisão dos dirigentes de manter a calma apesar das primeiras semanas difíceis sob o comando de Rose, que provavelmente teria visto seu cargo ameaçado cedo em vários outros clubes, está dando resultado. E, olhando mais de perto, a postura louvável da direção do Bournemouth faz muito sentido.

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A pesada herança de Marco Rose no AFC Bournemouth

Para começar, Rose, que assinou contrato até 2029 com o clube da costa sul da Inglaterra na primavera, assumiu uma herança extremamente pesada. Seu antecessor, Andoni Iraola, que se transferiu para o Liverpool no verão, havia consolidado o Bournemouth na elite inglesa ao longo dos três anos anteriores e, no fim, até alcançado um feito histórico. De volta à Premier League apenas em 2022, os Cherries terminaram em 12º lugar sob Iraola, depois em nono e, na temporada passada, em sexto. Foi a melhor colocação da história do clube, que, para completar, levou o Bournemouth a uma competição europeia pela primeira vez.

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Com a bem-sucedida era Iraola ainda muito presente na memória, a primeira experiência de Rose fora da Alemanha ou da Áustria começou, então, da pior maneira possível em termos de resultados. Mas basta olhar para a tabela de jogos para encontrar explicações. O Bournemouth estreou fora de casa contra o Manchester City. Depois, vieram compromissos complicados contra o Everton, fora de casa diante do Newcastle United e contra o Brentford. Em seguida, enfrentou ainda os times de ponta Liverpool e Chelsea.

Getty Images

Uma sequência inicial duríssima. Ainda mais para uma equipe que, antes de tudo, precisava de tempo para assimilar a ideia de jogo do novo treinador. Para piorar, em várias partidas de resultado decepcionante faltou sorte em campo, ou o próprio time se complicou com erros individuais evitáveis.

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"Provavelmente deveríamos ter conquistado de três a seis pontos a mais", disse Rose ao recordar o início frustrante, antes de lamentar: "O mais irritante foi a maneira como sofremos alguns gols no fim: lances atrapalhados, erros individuais." Contra o City, por exemplo, o Bournemouth esteve perto de surpreender e vencia por 1 a 0 até os 84 minutos. Então, Marc Guehi ficou tão livre para cabecear após um escanteio que praticamente não tinha como deixar de marcar o empate. Nos acréscimos, Josko Gvardiol fez o gol da vitória dos Skyblues.

O Bournemouth muitas vezes foi seu próprio adversário no início da temporada

Uma semana depois, contra o Everton, o Bournemouth estava com a primeira vitória praticamente nas mãos. Mas Marcus Tavernier e Ryan Christie atrapalharam um ao outro em um lance digno de comédia, em vez de simplesmente afastar a bola em um escanteio. James Tarkowski, do Everton, aproveitou para marcar o empate nos acréscimos. "As bolas paradas, por exemplo, já eram uma questão que nos preocupava", disse Rose, explicando que os problemas, entre eles a defesa nesses lances, foram combatidos com sucesso nas últimas partidas. "Foi um processo, e agora nos tornamos muito sólidos nas duas fases das bolas paradas."

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Se, na terceira rodada, o Bournemouth desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 em Newcastle e voltou a sofrer o empate apenas no fim, na quarta rodada, contra o Brentford, uma falha grave do goleiro Djordje Petrovic, punida sem piedade pelo jogador da seleção alemã Kevin Schade, custou os três pontos. Vieram depois uma derrota por 1 a 0 para o Liverpool e, no início de outubro, aquela goleada por 5 a 1 sofrida diante do Chelsea, o único revés realmente preocupante.

O desastre em Stamford Bridge foi "um golpe duro", admitiu Rose. E tinha, de fato, potencial para levar a temporada por um caminho perigoso, depois de atuações até então razoáveis, mas de pouquíssimos pontos conquistados. O que aconteceu, porém, foi o contrário.

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Depois do jogo contra o Chelsea, o time "acrescentou os últimos 5%, e isso foi importante", explicou Rose sobre a reação. Desde então, venceu as oito partidas que disputou. O ponto alto foram três vitórias seguidas por 3 a 0: contra o Milan, na Liga Europa; fora de casa contra o Manchester United, na Premier League; e diante do Aston Villa, na Copa da Liga.

"O treinador conseguiu moldar bem a equipe, e agora sabemos o que ele realmente espera de nós. Ele quer movimentação no ataque, quer que a gente pressione no campo adversário", disse recentemente o centroavante Evanilson ao Daily Mail. O brasileiro é uma das peças mais importantes do futebol de altíssima intensidade de Rose. À frente da pressão, ele coloca os defensores adversários sob tanta pressão que consegue roubar a bola deles ou forçá-los a errar.

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Evanilson lidera a pressão intensa do time de Marco Rose

Os dois gols da recente vitória por 2 a 1 sobre o Ipswich Town, fora de casa, antes da pausa para as seleções, foram o melhor exemplo disso. Na jogada que levou ao 2 a 0, Evanilson antecipou com inteligência um passe para trás, recuperou a bola no campo de ataque e deu origem ao lance que, pouco depois, terminou no gol contra de Leif Davis após uma finalização de Ryan Christie. Já no gol que abriu o placar, Evanilson pressionou o goleiro do Ipswich, Christian Walton, perto da pequena área, roubou a bola e a mandou para a rede.

O jogador de 27 anos, que disputou duas partidas pela seleção brasileira em 2024, é talhado para o estilo de pressão de Rose. Sob o comando do alemão, o Bournemouth já marcou oito gols após erros forçados dos adversários nesta temporada da Premier League, o dobro do segundo melhor time nesse quesito. Em seis desses oito gols, Evanilson foi quem recuperou a bola ou quem concluiu a jogada.

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Ele marcou em cada um dos últimos cinco jogos do campeonato e, com nove participações diretas em gols, divide atualmente a liderança em participações em gols na Premier League com Erling Haaland, astro do City. Seu gol que abriu o placar contra o Ipswich mostrou não só seu trabalho excepcional na linha de frente, mas também como os jogadores atrás dele vêm executando o estilo de Rose. O goleiro Walton ficou sob tamanha pressão porque Marcus Tavernier, Tyler Adams e Justin Kluivert bloquearam de maneira ideal suas opções de passe.

Outros números também mostram como o futebol de Rose já funciona bem no Bournemouth: apenas o Brighton & Hove Albion, segundo colocado na tabela, recuperou mais bolas no terço ofensivo até agora. Quando se trata dos gols nascidos dessas recuperações no campo de ataque, os quatro dos Cherries representam a melhor marca da Premier League.

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Além disso, o Bournemouth demonstra uma solidez defensiva cada vez maior. Nos últimos oito jogos oficiais, sofreu apenas dois gols e, antes disso, passou seis partidas seguidas sem ser vazado. "Às vezes também é preciso encontrar soluções simples", disse Rose sobre uma das lições tiradas da fase inicial complicada da temporada, ao explicar como a equipe corrigiu suas deficiências. "De modo geral, conseguimos adaptar algumas coisas nas primeiras semanas na Premier League: tiros de meta, saída de bola, a forma como o adversário pressiona nesses momentos. Talvez seja preciso, de vez em quando, levar a bola sem rodeios para o campo adversário e tentar se estabelecer por lá."

Marco Rose conta com boas opções no elenco do Bournemouth

Ainda assim, "a qualidade do jogo com a bola é importante. Conseguimos equilibrar as duas coisas", afirmou Rose. E o elenco também se encaixa nessa combinação de qualidade técnica, objetividade com a bola quando necessário e intensidade constante sem ela: Evanilson, seu compatriota brasileiro de grande potencial Rayan, o jogador da seleção holandesa Justin Kluivert e Marcus Tavernier, muito identificado com o clube. Sobretudo a linha de ataque, tão importante para a pressão no campo adversário, reúne refinamento técnico, dinamismo e enorme disposição para correr.

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Tavernier chama atenção em especial. O jogador de 27 anos já marcou cinco vezes na Premier League em 2026/27, é muito forte ao pressionar o adversário e frequentemente sai da esquerda para entrar na região central da área e levar perigo ao gol. Seria um nome para Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa? "Vocês precisam perguntar ao Thomas", respondeu Rose recentemente, antes de elogiar: "Mas acho que alguns jogadores mostraram que merecem ser considerados, e Marcus, em particular, nos oferece muito. Agora ele joga mais no corredor interno, faz boas infiltrações, como vocês mencionaram ao falar da ocupação da área."

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Um fator favorável a Rose é que ele assumiu uma equipe entrosada e consolidada. O único pilar que saiu foi o líder da defesa Marcos Senesi, que se transferiu para o Tottenham sem custos após o fim do contrato. Além disso, o clube encontrou um substituto à altura no jogador da seleção portuguesa Antonio Silva, contratado do Benfica por 25 milhões de euros.

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Assim, Rose pôde se apoiar na estabilidade que o elenco já tinha e em sua boa quantidade de opções. Alex Scott, o meio-campista de maior qualidade do grupo, nem sequer esteve em campo durante as boas últimas semanas e agora retorna de uma lesão na coxa. A joia do ataque Junior Kroupi só voltou a jogar no fim de outubro, após uma lesão no pé, e agora oferece mais opções ofensivas. O mesmo vale para Amine Adli, ex-jogador do Leverkusen que também começou o período lesionado.

O outro lado da sequência de vitórias do Bournemouth

Também é verdade que, nas quatro vitórias consecutivas mais recentes pela Premier League, o Bournemouth enfrentou adversários mais fracos do que nas seis primeiras rodadas: AFC Sunderland e Manchester United, ambos em crise, além de Leeds United e Ipswich, recém-promovido. Por outro lado, o time já deixou para trás alguns adversários de peso, e os dois compromissos após a pausa para as seleções, contra o Nottingham em casa e o Fulham fora, parecem convidar à continuidade da sequência impressionante.

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Entre essas partidas, haverá a visita ao Celta de Vigo pela Liga Europa. Uma competição na qual Rose já fez história com seu novo clube: o Bournemouth se tornou apenas o segundo clube inglês, e o primeiro desde o Liverpool há mais de 60 anos (1964), a vencer seus quatro primeiros jogos em competições europeias.

Vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad fora de casa, triunfos por 3 a 0 em casa diante de Sturm Graz e Milan e, mais recentemente, vitória por 3 a 1 contra o Sparta Praga fora de casa. O Bournemouth é o segundo colocado na tabela da fase de liga e está, portanto, muito bem encaminhado para se classificar diretamente às oitavas de final. Será que o clube já sonha com o título da Liga Europa e, com ele, com o caminho provavelmente mais fácil do que pelo campeonato para disputar a Champions League pela primeira vez na próxima temporada? "Não, não penso absolutamente nisso", respondeu Rose, mantendo a modéstia.

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O objetivo é manter o foco em "chegar às oitavas de final sem passar pela fase intermediária, porque cada jogo a menos nos ajuda nesta temporada", disse o treinador de 50 anos. Mas, naturalmente, ele não se oporia a ir ainda mais longe, aproveitando a base deixada por Iraola no sul da Inglaterra. Depois de um começo difícil, o caminho para isso, de todo modo, está aberto.