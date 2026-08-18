Após um chute espetacular, Real Madrid se movimenta para contratar antigo alvo do Barcelona

O Real Madrid começou a se movimentar para contratar um dos talentos emergentes mais promissores do Campeonato Espanhol, depois que ele chamou a atenção com um gol impressionante em sua estreia na competição de LaLiga.

O jornal catalão "Sport" informou que Sergio Martínez, meio-campista do Racing Santander de 19 anos, voltou ao radar do Real Madrid, depois que o clube merengue e o Barcelona já haviam acompanhado a evolução do jogador na temporada passada.

Martínez apresentou um início marcante com a equipe principal do Racing, ao atuar como titular diante do Villarreal e marcar um belo gol de voleio de fora da área, dando a seu time a vantagem por 2 a 0, antes de a partida terminar empatada em 2 a 2.

Essa atuação de destaque recolocou o nome do jogador na vitrine do mercado de transferências, com o Real Madrid observando sua situação de perto, com a possibilidade de contratá-lo inicialmente para reforçar o elenco do Castilla, em vez de promovê-lo diretamente à equipe principal.

Martínez conta com características físicas e técnicas diferenciadas, já que tem 1,85 metro de altura, além de possuir boa capacidade de construção de jogo, presença física e chegada à área vindo da segunda linha, sem contar que é internacional pela seleção da Espanha sub-19.

Apesar de ter contrato com o Racing Santander até 2029, o valor da multa rescisória em seu contrato é de apenas 3 milhões de euros, o que pode tornar o negócio atrativo para o Real Madrid caso o clube merengue decida agir de forma oficial.

O jogador já havia atraído o interesse do Real Madrid e do Barcelona na temporada passada, quando o Barcelona estudou a possibilidade de contratá-lo por empréstimo com opção de compra, antes de Martínez seguir sua evolução até conquistar sua oportunidade com a equipe principal.