O Al-Ittihad recuperou seu jogador após uma ausência que durou cerca de um ano, justamente na aguardada partida do clássico contra o rival tradicional, o Al-Hilal.

O Al-Ittihad visita o Al-Hilal neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da liga Roshn.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que a partida marcará o retorno de Saad Al-Mousa, zagueiro do Al-Ittihad, à lista do time, após uma ausência que durou 11 meses por causa de lesão.

Al-Mousa sofreu uma lesão com fratura no tornozelo, em novembro do ano passado, durante os treinos que antecederam o confronto contra o Al-Ahli na oitava rodada da liga Roshn saudita.

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Aquela lesão afastou o zagueiro saudita do Al-Ittihad desde então, quando ele passou por uma cirurgia em Londres e cumpriu um programa de reabilitação de longo prazo, antes de voltar a participar dos treinos coletivos.

O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, fez questão de preparar Al-Mousa da melhor forma possível, com a participação em algumas partidas pelo time sub-21, nas competições da liga de elite Joy.

Espera-se que Al-Mousa não volte à equipe titular diante do Al-Hilal, após essa longa ausência, mas ele pode ser um dos jogadores de maior destaque no período que vem, especialmente por ter sido titular na temporada retrasada, ao lado do português Danilo Pereira.