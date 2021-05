Após tropeço do Palmeiras, Atlético-MG busca 1º lugar geral da Libertadores

Já classificado para as oitavas de final, o Galo pode superar até mesmo a campanha do time campeão em 2013

O Atlético-MG pode assumir nesta quarta-feira o primeiro lugar geral da fase de grupos da Copa Libertadores. O time mineiro quer se aproveitar do tropeço do Palmeiras, derrotado por 4 a 3 para o Defensa Y Justicia. Se vencer o Cerro Porteño, no duelo marcado para 21h (horário de Brasília), no estádio Nueva Olla, em Assunção, o Galo chegará aos 13 pontos contra 12 do alviverde paulista.

O Flamengo também está nessa disputa. O rubro-negro carioca tem os mesmos 10 pontos do Atlético-MG e entra em campo também nesta quarta-feira, às 21h, contra a LDU de Quito, no Maracanã. A diferença atual entre Galo e Flamengo está no saldo de gols: 7 a 5.

O Atlético-MG já está classificado para as oitavas-de-final da competição e, se vencer o Cerro Porteño, garante o primeiro lugar do grupo H com uma rodada de antecipação. Pelo regulamento, haverá sorteio para definição dos confrontos da próxima fase. Os primeiros colocados de cada grupo ficarão em um mesmo pote. No outro as equipes que se classificarem em segundo lugar.

Os times de melhores campanhas levam vantagem de decidir, em casa, os duelos de mata-mata, até as semifinais. A Copa Libertadores terá final única marcada para dia 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu.

O técnico Cuca quer repetir o ano de 2013, quando foi campeão da Libertadores pelo Galo. Na oportunidade, o time teve melhor campanha e tirou proveito do regulamento.

"O pensamento agora é na Libertadores. Então a gente tem que dar o máximo, pois sabemos que ficar em primeiro traz vantagens e benefícios, como jogar o segundo jogo em casa no mata-mata. E vamos em busca disso", disse o treinador.

Superar campanha de 2013

Se vencer as duas últimas rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG irá superar o aproveitamento de 2013, ano em que conquistou o torneio.

Até aqui, o time alvinegro está invicto. Somou 10 pontos, com três vitórias e um empate. Pode chegar a 16 pontos se derrotar o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, e Deportivo La Guaira-VEN, no dia 25, no Mineirão.

Na campanha do título em 2013, o Galo, que tinha o craque Ronaldinho Gaúcho no elenco, somou 15 pontos na fase de grupos.

O técnico Cuca, no entanto, pode não escalar força máxima para a partida diante do Cerro Porteño. Preocupado com o desgaste físico de alguns titulares devido a sequência de jogos e viagens internacionais, o comandante atleticano vai definir a escalação horas antes do confronto:

"Sim, posso poupar jogadores na quarta-feira. Se nós temos um elenco uniforme e dar uma rodada de quem precise, vou fazer isso para estar com um time muito mais saudável sábado. Eu não tenho medo dessas coisas. Vai depender muito de como eles (jogadores) estiverem se sentindo. Aquele que tiver mais desgastado, vai ter que falar pra gente. Vamos pensar bem nas opções e no que fazer nessas duas partidas importantes para nós", explicou.

Maratona de jogos

O Atlético-MG chega ao nono jogo nos últimos 28 dias, média de cerca de uma partida a cada três dias.

Nesse período, o Galo teve quatro duelos pela Copa Libertadores, sendo três viagens internacionais para Venezuela, Colômbia e Paraguai, além de confrontos das semifinais e o jogo de ida diante do América na final no Campeonato Mineiro.

O Galo defende uma invencibilidade de nove jogos na temporada. São 6 vitórias e três empates. A última derrota aconteceu no dia 11 de abril, no clássico contra o Cruzeiro por 1 a 0, válido pela fase classificatória do Campeonato Mineiro.

Após o duelo contra o Cerro Porteño, a delegação do Atlético-MG retorna em voo fretado, nesta quinta-feira, a Belo Horizonte. No próximo sábado, às 16h30, faz o jogo de volta da final do Estadual contra o América-MG. O Galo precisa de um empate para ficar com a taça.