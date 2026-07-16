Após três vitórias históricas... a Argentina obriga a Espanha a abrir mão de um ícone da Copa do Mundo

A seleção espanhola foi obrigada a abrir mão de seu ícone na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, por causa da seleção argentina.

A seleção espanhola enfrenta a Argentina no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

O jornal espanhol “Marca” informou que a “La Roja” disputará a final da Copa do Mundo com a camisa vermelha titular, após ter apresentado um desempenho extremamente sólido com a camisa alternativa branca.

A seleção espanhola será obrigada a usar a camisa vermelha, especialmente porque o uniforme principal da seleção argentina é branco e azul-celeste.

Segundo o jornal espanhol, a camisa alternativa branca tornou-se um ícone entre a torcida da seleção espanhola, especialmente após ter sido usada nas vitórias em três partidas: contra o Uruguai na fase de grupos, contra a Portugal nas oitavas de final e contra a França nas semifinais.

O jornal explicou que a procura pela camisa, que custa 100 euros, aumentou consideravelmente após essas vitórias, a ponto de a fabricante anunciar que os estoques destinados a ela estavam esgotados.

De acordo com a empresa “Wallapop”, o índice de buscas pela camisa alternativa da seleção espanhola aumentou 195% durante a atual edição da Copa do Mundo.

Essa grande procura pela camisa alternativa ficou evidente pelo domínio da cor branca na Praça de Colombo, durante as comemorações da torcida pelas vitórias consecutivas na Copa do Mundo, no centro da capital espanhola, Madri.

Vale lembrar que a seleção espanhola começou a usar essa camisa há cerca de 10 anos, mais precisamente em 27 de março de 2016, durante a vitória por 3 a 0 sobre a seleção da Sérvia em um amistoso.