Após três negativas, Atlético-MG marca reuniões com Antonio Mohamed e Luis Castro

A diretoria do Atlético-MG se reunirá, até o período da noite desta quarta-feira (12), com dois treinadores: o argentino Antonio Mohamed e o português Luis Castro. Ambos sinalizaram de forma positiva para as conversas, o que animou a cúpula. Há desejo em resolver a situação até a próxima sexta-feira (14), já que a apresentação do elenco está marcada para 17 de janeiro.

As conversas virtuais serão conduzidas pelo presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano, conforme apurado pela GOAL. A dupla participou do encontro que definiu os dois nomes nessa terça-feira (11). Eles se encontraram com três dos mecenas do clube — Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães — a fim de discutir alternativas no mercado da bola.

A diretoria buscou referências dos dois treinadores antes de defini-los como prioridades. Antonio Mohamed recebeu elogios pelo trabalho feito no Monterrey, do México, time que treinou entre 2019 e 2020. O argentino, que carrega o apelido de El Turco, também é lembrado pelo bom trabalho no Tijuana, do mesmo país, entre 2011 e 2013. Em ambas, conquistou títulos nacionais. Sem clube, é visto como um alvo mais fácil neste momento.

Luis Castro também foi referendado nas consultas feitas pela diretoria do Galo a pessoas influentes do mercado da bola. Os seus trabalhos feitos em Portugal, em especial no Vitória de Guimarães, receberam destaque nas conversas. Ele ainda foi campeão ucraniano pelo Shakhtar Donetsk. Hoje, defende o Al-Duhail, do Qatar, equipe que Dudu atuou por empréstimo. O fato de estar empregado não deve ser um problema, já que sonha em trabalhar no futebol brasileiro.

Antes de definir Antonio Mohamed e Luis Castro como os seus nomes, a diretoria do Atlético-MG tentou as contratações de outros três treinadores: Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Eduardo Berizzo foram procurados.

Livre desde a saída do Benfica, Jesus pediu mais tempo para pensar no futuro e optou por não fechar com o Galo neste momento. O técnico recebe cerca de R$ 1,7 milhão por mês até maio por causa do antigo contrato no Estádio da Luz.

Carlos Carvalhal chegou a dar sinal positivo para defender o Atlético-MG nesta temporada. Todavia, recuou da decisão depois de uma conversa com os seus auxiliares. Um membro de sua equipe técnica não queria a mudança para o Brasil por questões pessoais. Carvalhal decidiu seguir no Braga, clube com o qual tem contrato até maio.

Eduardo Berizzo, livre no mercado da bola desde a saída da seleção paraguaia, preferiu não acertar com o Galo neste momento. O clube desistiu da negociação antes mesmo de receber uma resposta definitiva do argentino.

A informação sobre o interesse do Atlético-MG nos dois treinadores foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.