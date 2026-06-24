Após três desistências... O craque do Al-Hilal e o vencedor do Al-Nassr estão entre os quatro candidatos à presidência do Al-Ittihad

O ex-técnico do Al-Hilal lidera uma lista com quatro nomes indicados para comandar o clube Al-Ittihad na próxima temporada, substituindo o técnico português Sérgio Conceição.

O clube Al-Ittihad anunciou a demissão de Conceição do cargo de técnico da equipe após o término da última temporada, devido aos maus resultados e ao fracasso em conquistar qualquer título, apesar de ter conquistado os títulos do campeonato e da copa na temporada anterior.

O jornalista saudita Majed Hood confirmou que a diretoria do Al-Ittihad entrou em contato com três treinadores para comandar os “Tigres” até o momento, e todos recusaram a proposta, com destaque para o ex-técnico da equipe, o português Nuno Santo.

A lista também incluía o espanhol Ernesto Valverde, ex-técnico do Barcelona, além do alemão Dino Toppmüller, que recentemente assumiu o comando do Lens.

Após a recusa desses três, o clube Al-Ittihad voltou sua atenção para outros quatro treinadores, com destaque para o romeno Razvan Lucescu, que já treinou o Al-Hilal entre 2019 e 2021, conquistando com o time o título da Liga dos Campeões da Ásia.

Além disso, o “Al-Ittihad” está considerando contratar Javier Aguirre, técnico da seleção mexicana, e Felićo Baunović, técnico da seleção sérvia, além do alemão Jens Wessing, que conquistou com o Gamba Osaka o título da Liga dos Campeões da Ásia 2 ao derrotar o Al-Nassr.

O Al-Ittihad deseja se recuperar na próxima temporada, após ter terminado em quinto lugar na última edição da Liga Roshen, ter sido eliminado nas semifinais da Copa do Guardião das Duas Mesquitas e nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.