Raúl González, lenda do Real Madrid, respondeu sobre a possibilidade de retornar ao clube merengue no próximo período, depois de ter iniciado sua primeira experiência profissional como treinador.

O Real Oviedo anunciou a contratação do espanhol Raúl González como novo treinador do time principal, substituindo Julián Calero, que foi demitido do cargo apesar de ter liderado a equipe à vitória sobre o Cádiz pelo placar de 2 a 1.

E hoje, Raúl vestiu primeiro o uniforme de treino para comandar sua primeira sessão de treinos no estádio El Requexón, e em seguida vestiu roupas formais para sua apresentação oficial no estádio Carlos Tartiere.

O novo treinador foi acompanhado por diversos membros da alta direção do clube em sua primeira coletiva de imprensa.

O segredo por trás de aceitar a proposta do Oviedo

Segundo o jornal As, Raúl iniciou sua fala apresentando suas condolências à família do policial que faleceu na manhã de hoje em Oviedo, antes de explicar seus sentimentos dizendo: "Depois de um período afastado do trabalho de treinador, eu estava animado para escolher um lugar com uma história rica e uma cidade que ama o futebol. O clube me convenceu, especialmente David Fernández (o diretor esportivo), a tomar essa decisão e assumir esse projeto, que me entusiasma pela história rica e pela torcida maravilhosa que o clube tem".

E completou: "Recebi propostas de outros clubes, mas me convenci por esta direção séria, que vem contribuindo para o desenvolvimento da cidade há algum tempo, e que tem um complexo esportivo em construção, elemento fundamental para a continuidade do crescimento. Entrei em contato com pessoas da direção esportiva e da administração geral, conversei com Cazorla e César, e sinto que este lugar me permite alcançar aquilo que almejo".

E prosseguiu: "Estou extremamente animado, e acredito que sou capaz de contribuir, o David me conhece, e preciso do apoio dos jogadores. Temos um elenco equilibrado, e tudo isso me encorajou a tomar essa decisão. Os momentos certos chegam na hora certa. Vimos coisas boas nesta temporada, e todos acreditam que merecemos uma posição melhor na tabela, e é isso que buscaremos alcançar".

A lenda do Real Madrid apontou: "Queremos estar à altura deste clube. Queremos construir uma identidade marcante, e vamos aproveitar os pontos positivos — que são muitos, porque o tempo é curto. Senti o entusiasmo dos jogadores em dar o seu melhor".

E acrescentou: "É uma longa jornada cheia de batalhas. Vamos tentar estar em uma boa posição e lutaremos pelo nosso objetivo, que é a permanência na segunda divisão".

E esclareceu: "Gosto de fazer as coisas da melhor maneira possível. Você é o que é como jogador. Tenho que comandar um time maravilhoso. Seremos exigentes, mas vamos nos divertir com isso. O futebol é minha paixão; estar dentro de campo me enche de alegria. Agradeci aos jogadores pelo apoio e pela compreensão. Vamos lidar com as coisas passo a passo, e eu vou me adaptar. Minha primeira partida foi um amistoso no estádio Tartiere; o destino me concedeu essa oportunidade".

O retorno ao Real Madrid

Raúl foi questionado sobre a possibilidade de retornar ao Real Madrid como treinador no próximo período e, em vez de responder afirmativamente por ser uma das lendas merengues, disse: "Me vejo permanecendo aqui. Aqui me deram a oportunidade e a confiança, e estou extremamente feliz. Não consigo parar de sorrir; é uma honra para mim trabalhar com este time todos os dias. Espero que as pessoas aproveitem isso, e que vejam uma equipe que luta com coragem e que nunca desistiu".

Sobre a janela de transferências de inverno, comentou: "Devemos sempre agir bem, e pediremos aquilo de que precisamos. Estamos agora em uma fase na qual observamos a evolução dos jogadores. Vamos ver o que podemos oferecer. Todos nós buscamos alcançar um único objetivo. Vamos nos tornar mais fortes, tenho um bom time, e não reclamo, e se virmos aspectos que podem ser melhorados, iremos atrás deles".

Vale lembrar que Raúl trabalhou anteriormente como treinador na academia do Real Madrid, mas não comandou o time principal.