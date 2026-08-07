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DiomandeGetty Images
Jochen Tittmar

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Após transferência milionária para o Real Madrid! RB Leipzig não abre mão completamente de Yan Diomande

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Y. Diomande

O Real Madrid garantiu Yan Diomande, mas ele não deixa Leipzig por completo.

Yan Diomande se transfere por até 140 milhões de euros do RB Leipzig para o Real Madrid, mas segue ligado à Red Bull como atleta da marca. Assim, Diomande continua estreitamente vinculado à marca Red Bull apesar de sua saída da Saxônia. O clube da Bundesliga comunicou isso oficialmente no contexto da contratação: "Mesmo após sua saída do RB Leipzig, Yan seguirá vinculado à Red Bull como atleta."


De acordo com informações do Bilda parceria acordada, que foi negociada diretamente no decorrer das tratativas da transferência, tem duração de três anos. Com isso, o RB Leipzig perde as qualidades esportivas do atacante em campo, mas a empresa-mãe segue assegurando os direitos globais de comercialização de um dos jovens jogadores mais cobiçados da Europa.

Diomande passa, assim, a integrar uma lista de atletas renomados que inclui, entre outros, Neymar, Nico Williams, Alphonso Davies, o ex-jogador do Leipzig Xavi Simons e o atacante brasileiro Endrick.

YAN DIOMANDE RB LEIPZIG ARTHUR CHAVES AUGSBURGGetty Images

Quanto dinheiro o Leipzig recebe por Yan Diomande?

Na quinta-feira, foi divulgado que o marfinense de 19 anos assina um contrato de longo prazo de sete anos com o Real Madrid, até o verão de 2033. Antes disso, Diomande havia chegado apenas na quarta-feira ao centro de treinamentos do Leipzig em Saalfelden, na Áustria, após se recuperar de uma infecção, para embarcar rumo à Espanha apenas um dia depois e passar com sucesso pelos exames médicos.

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Com a transferência, o talento ofensivo coloca enormes quantias nos cofres do clube saxão da Bundesliga. A taxa fixa inicial é de 125 milhões de euros. Com bônus posteriores vinculados a desempenho, o valor total pode supostamente subir para até 140 milhões de euros. Com isso, Diomande se torna a venda mais cara da história do RB Leipzig.

Na comparação histórica da Bundesliga, a taxa fixa pura iguala a transferência de Florian Wirtz, que em 2025 havia trocado o Bayer Leverkusen pelo Liverpool por 125 milhões de euros. Na história da elite alemã, apenas as vendas de Jude Bellingham (em 2023, por 127 milhões de euros, do BVB para o Real Madrid) e Ousmane Dembele (em 2017, por 148 milhões de euros, do BVB para o Barcelona) geraram receitas ainda maiores.

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