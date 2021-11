Após título da Copa América, Messi define ida ao Mundial como 'cereja do bolo'

Teremos Lionel Messi no Qatar. A seleção argentina, com o empate por 1 a 1 com o Brasil, nesta última terça-feira (16), garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2022 em um ano "perfeito" para os hermanos.

Isso porque a Argentina parece estar em "lua de mel" com seu torcedor. E seu grande craque, obviamente, está curtindo o momento.

Desde o início de 2021, a seleção argentina ainda não perdeu, conquistou a Copa América sobre o Brasil em pleno estádio do Maracanã e ainda terminou o ano garantindo a vaga para a Copa do Mundo de 2022.

Ano bem diferente do que Messi já esteve acostumado. Durante algum tempo, o craque chegou até a considerar a aposentadoria da seleção após vários resultados ruins e a desconfiança da torcida, que apontava o jogador muito mais à vontade no Barcelona do que representando o seu país.

Tudo mudou, porém. E após a classificação da equipe, o atleta publicou uma mensagem em sua conta no Instagram demonstrando esse bom humor.

"Aterrissei em Paris com a imensa alegria de ter se classificado para o Mundial do Qatar. É a cereja do bolo de um ano muito especial que estamos vivendo na nossa seleção!!!", postou Lionel Messi em sua conta no Instagram. "Agradeço por todo o carinho que estão nos dando e quero viver isso outras vezes."

Já garantido na Copa do Mundo de 2022, a Argentina ainda tem quatro partidas a fazer nas Eliminatórias e deve rodar o seu elenco. Messi, porém, parece com gana de jogar - e continuar vivendo a temporada dos sonhos com a camisa da seleção.