O técnico alemão Thomas Tuchel causou uma das maiores surpresas ao anunciar a lista da seleção inglesa que disputará a Copa do Mundo, ao deixar de fora o craque do Chelsea, Cole Palmer, que se junta a outros nomes de destaque ausentes, como Phil Foden, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire.

Essa decisão gerou ampla polêmica no meio esportivo inglês, especialmente no que diz respeito ao craque do Chelsea, Palmer, que ficou em oitavo lugar na última disputa da Bola de Ouro e que manteve silêncio durante todo o período anterior, antes de se manifestar nesta sexta-feira para comentar essa decepção com espírito filosófico, dizendo: “Vou relaxar neste verão e descansar pela primeira vez em três ou quatro anos, antes de voltar a fazer o que amo.”

Em entrevista concedida à plataforma de mídia britânica “i-D”, Palmer demonstrou compreensão pela decisão do técnico, afirmando: “Esta temporada não foi das melhores, mas essa é a realidade. Não vou ficar remoendo uma decisão que não pode ser mudada, e espero que os rapazes cheguem o mais longe possível na competição”.

Essas declarações surgem em um momento em que a seleção inglesa somou quatro pontos em suas duas primeiras partidas, ficando a um passo da classificação para as oitavas de final, enquanto aguarda seu próximo confronto contra a seleção do Panamá. Embora Palmer provavelmente esteja diante da TV, ele não confirmou categoricamente que acompanhará a partida, comentando sucintamente: “Se eu não tiver outros planos, sim, vou assistir aos jogos.”