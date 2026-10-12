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imago-sport-1080560508.jpgZUMA Press Wire
Traduzido por

Após tentativa de agressão ao árbitro: punição chocante aguarda Danilo Pereira

D. Pereira
Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

Durante o Clássico

O português Danilo Pereira, jogador do Al Ittihad, corre o risco de ser suspenso por quatro partidas, em razão da confusão que se seguiu à derrota de sua equipe para o Al Hilal (3-2), no clássico da oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

A tensão aumentou após o apito final, quando vários jogadores do Al Ittihad protestaram contra as decisões do árbitro Khaled Al Turais, em uma cena na qual Pereira foi um dos principais envolvidos, em meio à expectativa sobre as medidas disciplinares que o episódio pode gerar.

O especialista jurídico Fahd Al Qahiz explicou, durante sua participação no programa "Al Montasaf", que o protesto dos jogadores do Al Ittihad dessa forma é um comportamento inaceitável, e considerou que a atitude de Pereira em relação ao árbitro da partida pode ser classificada como tentativa de agressão, o que abre caminho para a aplicação de punições contra ele.

Al Qahiz indicou que o Comitê de Disciplina e Ética pode decidir suspender o jogador português por quatro  partidas, mas a punição permanece condicionada aos procedimentos adotados e à decisão oficial que o comitê emitirá sobre os acontecimentos da partida.

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