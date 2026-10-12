O português Danilo Pereira, jogador do Al Ittihad, corre o risco de ser suspenso por quatro partidas, em razão da confusão que se seguiu à derrota de sua equipe para o Al Hilal (3-2), no clássico da oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

A tensão aumentou após o apito final, quando vários jogadores do Al Ittihad protestaram contra as decisões do árbitro Khaled Al Turais, em uma cena na qual Pereira foi um dos principais envolvidos, em meio à expectativa sobre as medidas disciplinares que o episódio pode gerar.

O especialista jurídico Fahd Al Qahiz explicou, durante sua participação no programa "Al Montasaf", que o protesto dos jogadores do Al Ittihad dessa forma é um comportamento inaceitável, e considerou que a atitude de Pereira em relação ao árbitro da partida pode ser classificada como tentativa de agressão, o que abre caminho para a aplicação de punições contra ele.

Al Qahiz indicou que o Comitê de Disciplina e Ética pode decidir suspender o jogador português por quatro partidas, mas a punição permanece condicionada aos procedimentos adotados e à decisão oficial que o comitê emitirá sobre os acontecimentos da partida.