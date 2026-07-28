O Al-Nassr conquistou sua primeira vitória em seu período de treinamento no exterior, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027, diante de uma equipe da terceira divisão.

O Al-Nassr venceu o Mérida, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, pelo placar de 2 a 0, no segundo amistoso do clube em seu período de treinamento no exterior, na capital portuguesa, Lisboa.

Mohamed Maran abriu o placar para a equipe saudita aos 11 minutos de jogo, antes de Haroun Camara ampliar com o segundo gol aos 58 minutos.

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, começou a partida com apenas 3 jogadores estrangeiros: os brasileiros Bento e Angelo, e o zagueiro francês Mohamed Simakan, antes de colocar em campo o outro brasileiro, Wesley, e o iraquiano Haydar Abdulkarim no segundo tempo.

A vitória foi a primeira da equipe do treinador australiano em seu período de treinamento no exterior, em Portugal, depois de ter sofrido uma derrota surpreendente em seu primeiro amistoso, diante da equipe reserva do Benfica, pelo placar de 1 a 2.

Vale lembrar que o português Jorge Jesus, ex-treinador do Al-Nassr, esteve presente no período de treinamento do clube antes da partida, cumprimentando os jogadores e o novo treinador, Ange Postecoglou.