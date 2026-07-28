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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após surpresa do Benfica, time da terceira divisão dá ao Al-Nassr sua primeira vitória em Portugal

Al-Nassr
Merida
Campeonato Saudita
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Espanha
Austrália

O Al-Alami começa uma nova fase: será que vai dar certo?

O Al-Nassr conquistou sua primeira vitória em seu período de treinamento no exterior, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027, diante de uma equipe da terceira divisão.

O Al-Nassr venceu o Mérida, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, pelo placar de 2 a 0, no segundo amistoso do clube em seu período de treinamento no exterior, na capital portuguesa, Lisboa.

Mohamed Maran abriu o placar para a equipe saudita aos 11 minutos de jogo, antes de Haroun Camara ampliar com o segundo gol aos 58 minutos.

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, começou a partida com apenas 3 jogadores estrangeiros: os brasileiros Bento e Angelo, e o zagueiro francês Mohamed Simakan, antes de colocar em campo o outro brasileiro, Wesley, e o iraquiano Haydar Abdulkarim no segundo tempo.

A vitória foi a primeira da equipe do treinador australiano em seu período de treinamento no exterior, em Portugal, depois de ter sofrido uma derrota surpreendente em seu primeiro amistoso, diante da equipe reserva do Benfica, pelo placar de 1 a 2.

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al Fateh crest
Al Fateh
ALF

Vale lembrar que o português Jorge Jesus, ex-treinador do Al-Nassr, esteve presente no período de treinamento do clube antes da partida, cumprimentando os jogadores e o novo treinador, Ange Postecoglou.

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