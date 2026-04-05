Após suas declarações inflamadas... Jogador do Al-Hilal corre o risco de ser punido na fase decisiva

O Al-Hilal enfrenta uma possível crise relacionada à ausência de um de seus jogadores estrangeiros em algumas partidas futuras, após o ataque ao árbitro da partida entre o “Al-Hilal” e o Al-Taawoun, disputada no último sábado, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

O confronto entre Al-Hilal e Al-Taawoun terminou em empate (2 a 2), com várias jogadas de arbitragem controversas, o que provocou a ira do português Rúben Neves, que fez declarações contundentes após a partida.

Neves criticou o desempenho do árbitro da partida, afirmando que sua equipe sofreu injustiça e que, em sua opinião, o Al-Taawoun marcou um gol inválido, além de que sua equipe teria direito a um pênalti.

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As declarações de Neves podem levá-lo a uma suspensão, de acordo com o que informou o jornal saudita “Okaz” na noite deste domingo, ao entrar em contato com o consultor jurídico Mohamed Al-Deini para falar sobre o polêmico incidente.

Mohamed Al-Dini afirmou que as últimas declarações de Neves exigem a intervenção da Comissão de Disciplina e Ética, confirmando que o jogador pode enfrentar uma multa estimada em 50 mil riyals, de acordo com o parágrafo (2) do artigo (50) do regulamento.

Ele acrescentou: “Caso a comissão considere que essas declarações representam uma ofensa direta aos árbitros da partida, a punição não se limitará apenas à multa, mas poderá se estender à suspensão por várias partidas, além de uma multa que pode chegar a 300 mil riyals”.

Caso a punição severa seja aplicada a Ruben Neves, o Al-Hilal perderá seus serviços na fase decisiva da temporada, especialmente com apenas 7 rodadas restantes até o fim da Liga Roshen, em meio à acirrada disputa pelo título com o Al-Nassr e o Al-Ahli.

O Al-Hilal ocupa a segunda posição na tabela da Liga Roshen, com 65 pontos, empatado com o Al-Ahli, terceiro colocado, e 5 pontos atrás do líder Al-Nassr.