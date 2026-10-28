Enquanto o mundo esperava por uma fatura adicional ao Bayern de Munique após a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane, a verdade veio para surpreender a todos: será que o contrato do astro inglês com o gigante bávaro, vindo do Tottenham, inclui um custo adicional em caso de conquista da "Bola de Ouro"?

Harry Kane conquistou o prêmio da Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira, após uma disputa feroz e direta com Kylian Mbappé, que o inglês resolveu por uma diferença mínima de votos, arrebatando o prêmio mais cobiçado das mãos do astro francês, que era o favorito mais destacado até os últimos instantes.

E em um desdobramento que diz respeito a uma das maiores transferências do futebol nos últimos anos, confirmou-se que a ida de Harry Kane ao Bayern de Munique em 2023, por 100 milhões de euros, não inclui nenhuma cláusula de bônus referente à conquista do prêmio da Bola de Ouro.

A rede "Sky Sport" revelou que o clube bávaro não terá que pagar nenhuma taxa adicional ao Tottenham Hotspur por essa conquista individual, ao contrário do que é comum nas transferências de grandes astros.

Condições como essa passaram a ser conhecidas no mundo das transferências como "bônus condicionais", cláusulas quase comuns nas negociações de jogadores talentosos e astros, que podem resultar em pagamentos adicionais de milhões de euros em caso de conquistas individuais ou coletivas.

E apesar de a transferência de Kane não contemplar o bônus da Bola de Ouro, seu contrato com o Bayern de Munique inclui outros bônus vinculados à conquista de títulos, sejam os títulos nacionais como o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, ou os continentais, encabeçados pela conquista do título da Liga dos Campeões da Europa.