Após sua ausência contra o Al-Taawoun... Qual é a posição de Benzema em relação ao jogo entre Al-Hilal e Al-Khulood?

Reportagens da imprensa revelaram a situação do francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, em relação à participação na próxima partida da equipe contra o Al-Khaloud, após sua ausência na partida contra o Al-Taawoun devido a uma lesão.

O Al-Hilal anunciou a ausência de Benzema na partida contra o Al-Taawoun, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, válida pela 27ª rodada da Liga Roshen, devido a uma lesão no dedo do pé.

O jornalista saudita Hamad Al-Suwailhi afirmou, em um tuíte publicado em sua conta oficial no site “X”, que Benzema estará pronto para disputar a próxima partida contra o Al-Khaloud.

O Al-Hilal recebe o Al-Khaloud na próxima quarta-feira, no Estádio Kingdom Arena, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.

Desde que se juntou ao Al-Hilal durante a janela de transferências de inverno passada, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, Benzema disputou seis partidas, nas quais marcou cinco gols e deu duas assistências.

Vale lembrar que esta é a terceira partida em que o atacante francês fica de fora do Al-Hilal devido a lesão, depois de ter ficado de fora da partida contra o Al-Taawoun, adiada da 10ª rodada, e contra o Al-Shabab, na 24ª rodada, pelo mesmo motivo.

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