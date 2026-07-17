Após sua atitude polêmica com o jogador da Argentina... Bellingham corre o risco de ser suspenso para o jogo contra a França

O meio-campista da seleção inglesa, Jude Bellingham, corre o risco de ser suspenso da partida pelo terceiro lugar contra a França, amanhã, sábado, em Miami, após se envolver em um incidente polêmico ao dar um tapa na cabeça do jogador argentino Valentín Barco ao final da semifinal da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória do “Tango” em Atlanta.

A rede americana “ESPN” revelou que entrou em contato com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) para comentar o incidente, indicando que Bellingham pode enfrentar uma medida disciplinar da Comissão de Disciplina da FIFA caso a suposta bofetada seja considerada comportamento violento de acordo com os regulamentos da entidade.

O incidente começou quando Barco, jogador reserva que não participou da partida, invadiu o campo para comemorar o gol de empate marcado por seu companheiro Enzo Fernández, levantando os punhos enquanto corria ao longo da linha da grande área, antes de ser empurrado pelo zagueiro inglês John Stones.

Após o término da partida, Bellingham se aproximou de Barco enquanto o jogador argentino comemorava com um grupo de companheiros, e ficou claro que ele lhe deu um tapa na cabeça; o ex-jogador do Brighton se virou imediatamente para enfrentar seu adversário, antes que outros jogadores interviessem para separar os dois.

De acordo com os regulamentos da FIFA, “o jogador que, quando não estiver disputando a bola, bater intencionalmente na cabeça ou no rosto de um adversário ou de qualquer outra pessoa com a mão ou o braço, será considerado culpado de uma infração por conduta violenta, a menos que a força empregada seja mínima”.

A acusação de conduta violenta, caso seja comprovada, pode resultar na suspensão do jogador de 23 anos da partida pelo terceiro lugar, marcada para sábado — um duro golpe para a seleção inglesa, que busca encerrar sua participação na Copa do Mundo com uma medalha de bronze para consolar seus torcedores pela decepção da eliminação nas semifinais.