A Federação Ganesa de Futebol anunciou a saída do português Carlos Queiroz do cargo de treinador da seleção, após chegar a um acordo para encerrar a relação contratual entre as partes de forma amigável, apenas dois dias depois da derrota das "Estrelas Negras" para a Gâmbia por 4 a 2 em casa, nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

A Federação Ganesa confirmou, em comunicado oficial, nesta quinta-feira, que a decisão de encerrar o contrato veio após discussões ocorridas "em um clima de respeito mútuo".

O comunicado destacou que a decisão "não foi fácil", mas que ambas as partes a consideraram a opção mais adequada "diante das circunstâncias atuais".

Queiroz afirmou que o interesse de Gana e do futebol ganês foi colocado acima de qualquer outra consideração, reconhecendo ao mesmo tempo que os resultados recentes contribuíram para a decisão de encerrar sua missão.

O técnico português acrescentou: "Apesar dos nossos esforços, as condições necessárias não estiveram plenamente presentes, e nossos resultados recentes também contribuíram para a decisão de encerrar esta jornada".

Duas derrotas e 6 gols no início das eliminatórias

A saída de Queiroz veio após um começo catastrófico de Gana nas eliminatórias, já que a seleção perdeu sua primeira partida para a Costa do Marfim por 2 a 0, antes de cair diante da Gâmbia por 4 a 2 mesmo tendo saído na frente por dois gols a zero.

Com esses resultados, a seleção ganesa é a lanterna do Grupo 3, sem nenhum ponto após as duas primeiras rodadas, além de ter sofrido 6 gols.

Queiroz pediu desculpas à torcida após a derrota para a Gâmbia e apontou a ausência de alguns jogadores e as mudanças na lista da seleção entre as duas partidas como fatores que afetaram o desempenho da equipe.

Uma missão que durou pouco tempo

Queiroz, de 73 anos, assumiu o comando da seleção ganesa em abril passado, substituindo Otto Addo, inicialmente com um contrato de curta duração de quatro meses, que abrangeu a participação de Gana na Copa do Mundo de 2026.

A seleção ganesa chegou às oitavas de final do torneio, antes de perder para a Colômbia por um gol a zero.

Após a Copa do Mundo, o contrato de Queiroz chegou ao fim, antes de a Federação Ganesa chegar a um novo acordo com ele para que retornasse em um segundo mandato.

O novo acordo incluiu a data Fifa de setembro, além do início da caminhada de Gana nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, nas quais Queiroz comandou a equipe diante da Costa do Marfim e da Gâmbia, perdendo as duas partidas.

Gana busca um novo treinador

A saída de Queiroz deixa a seleção ganesa sem um treinador permanente antes do próximo período de eliminatórias.

Gana joga no Grupo 3 ao lado de Costa do Marfim, Gâmbia e Somália, e busca voltar às finais da Copa Africana de Nações depois de ter ficado de fora da edição anterior, disputada no Marrocos.

A Federação Ganesa ainda não anunciou se nomeará um treinador interino, nem a data do anúncio do novo técnico que substituirá Queiroz.

Em sua última mensagem, Queiroz agradeceu ao presidente da Federação Ganesa, à sua comissão técnica e aos jogadores pelo apoio durante seu período de trabalho com a seleção.

Ele também pediu que a torcida ganesa "acredite nesses jogadores" e "os proteja", antes de encerrar sua mensagem reafirmando: "Gana em primeiro lugar. As Estrelas Negras em primeiro lugar. O futebol ganês em primeiro lugar".