Após seu retorno ao Al-Hilal: por que o Barcelona demorou para fechar a contratação de Cancelo?

Relatos da imprensa revelaram o verdadeiro motivo por trás do atraso do Barcelona na questão do fechamento da contratação do português João Cancelo, lateral do Al-Hilal, durante a atual janela de transferências de verão.

Cancelo havia retornado aos treinos do Al-Hilal, no centro esportivo de Al-Majidiyah, na capital saudita, Riade, na última sexta-feira, depois de ter se ausentado da equipe no período de treinamento na Áustria, desde o fim de sua trajetória com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026.

O retorno do lateral português aos treinos do Al-Hilal levantou dúvidas sobre a possibilidade de que sua transferência ao Barcelona seja travada durante a atual janela de transferências de verão.

No entanto, o jornal catalão "Mundo Deportivo" confirmou que Cancelo realiza seus treinos no momento com o Al-Hilal, à espera da definição da questão de sua transferência ao Barcelona de forma definitiva.

O jornal esclareceu que o que atrasa a conclusão da negociação de forma oficial até o momento são alguns obstáculos burocráticos que estão no caminho do clube catalão, como a questão dos impostos.

Assim que esse impasse for resolvido, Cancelo retornará ao Barcelona para assinar um novo contrato, que se estende por mais duas temporadas e termina em 2028, em troca de um valor que varia de 8 a 10 milhões de euros.

O jogador de 32 anos havia atuado pelo Barcelona, durante a segunda metade da temporada passada, por empréstimo do Al-Hilal, conseguindo convencer o treinador alemão Hans Flick de suas qualidades.

Cancelo transferiu-se para o Al-Hilal no verão de 2024, vindo do Manchester City, apresentando bons níveis em sua primeira temporada, mas ficou de fora da lista de jogadores locais na segunda temporada, dando início à sua jornada de saída do clube saudita.