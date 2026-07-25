O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, definiu a situação do seu jogador argelino Houssem Aouar quanto à participação no jogo amigável frente ao Las Palmas, depois de este se ter juntado recentemente ao estágio do "Al-Ittihad".

O Al-Ittihad disputa o segundo dos seus jogos amigáveis no estágio no estrangeiro, na cidade espanhola de Marbella, este sábado, quando defronta o Las Palmas, no estádio La Quinta.

De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", Aouar não vai participar no jogo, depois de ter regressado recentemente ao estágio do "Al-Ittihad" em Espanha, na sequência do fim do período de férias de que beneficiou, por ter representado a seleção da Argélia no Campeonato do Mundo de 2026.

O jornal esclareceu que Wissing definiu um programa especial para o médio argelino, que inclui um trabalho físico intenso, com vista a prepará-lo para participar com a equipa nos próximos jogos.

O "Al-Ittihad" disputa o seu último jogo no estágio espanhol de Marbella no dia 30 de julho, quando defronta o Real Maiorca, antes de regressar a Jidá.

O primeiro jogo oficial da equipa saudita na nova temporada será frente ao clube emiradense Al-Jazira, no play-off de acesso à Liga dos Campeões da Ásia de Elite, no dia 11 de agosto.