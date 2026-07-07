Após seu gol decisivo contra o Egito... Enzo Fernández faz uma confissão sincera

A seleção argentina garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após uma emocionante vitória sobre o Egito por 3 a 2, em uma partida de tirar o fôlego até os últimos minutos, na noite desta terça-feira, em Atalanta.

E foi o craque do meio-campo do Chelsea inglês, Enzo Fernández, marcou o gol decisivo da vitória para os campeões mundiais nos acréscimos, depois que o Egito abriu dois gols de vantagem com gols de Yasser Ibrahim e Mustafa Zico. Em seguida, Cristian Romero diminuiu a diferença, Lionel Messi empatou o jogo e, por fim, Enzo garantiu a vitória para os campeões mundiais.

O jogador de 25 anos não escondeu sua emoção após o apito final; segundo o site “Foot Mercato”, ele declarou: “É incrível, há muito tempo eu ansiava por marcar gols como esses e esperava ansiosamente por esse momento. Sinto-me muito privilegiado e orgulhoso, e estou extremamente grato”.

O ex-jogador do Benfica elogiou o espírito de luta dos companheiros e da torcida que os apoiou, concluindo: “Temos uma equipe incrível que nunca desiste, sejam quais forem as circunstâncias, e agradeço imensamente a todos os torcedores aqui no estádio e na Argentina”.

Com essa vitória, o atual campeão enfrentará, na próxima fase, o vencedor do confronto entre Colômbia e Suíça.