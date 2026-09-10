O Real Madrid se prepara para iniciar novas negociações com seu goleiro belga Thibaut Courtois, com o objetivo de estender seu contrato com o clube merengue por mais uma temporada, para que ele continue sua trajetória no estádio Santiago Bernabéu até o verão de 2028.

Courtois, de 34 anos, é um dos pilares fundamentais do elenco do Real Madrid nos últimos anos, depois de ter se firmado como um dos elementos mais importantes da equipe, e não apenas ao longo da temporada atual.

Courtois se destacou de forma notável na última partida contra a Inter de Milão, da Itália, na Liga dos Campeões da Europa, na qual fez 7 defesas que contribuíram para a conquista de 3 pontos preciosos para o clube merengue na estreia de sua caminhada continental.

O goleiro belga havia renovado seu contrato com o Real Madrid no último verão, ficando vinculado ao clube até 2027, mas veículos de imprensa belgas revelaram que as duas partes se preparam para abrir novas negociações no próximo período, a fim de adicionar mais um ano ao contrato.

Desejo mútuo

Segundo o que noticiou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", não haverá grandes obstáculos nas negociações, diante da existência de um desejo mútuo entre Courtois e o Real Madrid de dar continuidade à relação entre as duas partes.

O goleiro belga deseja seguir sua trajetória com o clube merengue, enquanto o Real Madrid faz questão de sua permanência, algo que ficou claro durante a última renovação, anunciada pelo próprio Courtois em um momento em que as especulações cercavam seu futuro com a equipe.

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Real Madrid busca o sucessor do belga

Ao mesmo tempo, os dirigentes do Real Madrid seguem monitorando o mercado de goleiros há algum tempo, em antecipação à etapa em que o clube precisará encontrar um sucessor para Courtois.

O nome do clube merengue foi associado a diversos goleiros no período recente, mas a diretoria do Real Madrid tem plena consciência do tamanho da missão que a espera, diante da dificuldade de substituir um goleiro do porte de Courtois, que se tornou um dos pilares mais importantes da equipe nos últimos anos.

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