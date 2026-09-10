Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082628295.jpgAlterphotos

Traduzido por

Após seu desempenho de destaque, Real Madrid se movimenta para assegurar o futuro de Courtois

Mercado da bola
T. Courtois
Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Bélgica
Espanha
Itália

O clube merengue premia seu goleiro

O Real Madrid se prepara para iniciar novas negociações com seu goleiro belga Thibaut Courtois, com o objetivo de estender seu contrato com o clube merengue por mais uma temporada, para que ele continue sua trajetória no estádio Santiago Bernabéu até o verão de 2028.

Courtois, de 34 anos, é um dos pilares fundamentais do elenco do Real Madrid nos últimos anos, depois de ter se firmado como um dos elementos mais importantes da equipe, e não apenas ao longo da temporada atual.

Courtois se destacou de forma notável na última partida contra a Inter de Milão, da Itália, na Liga dos Campeões da Europa, na qual fez 7 defesas que contribuíram para a conquista de 3 pontos preciosos para o clube merengue na estreia de sua caminhada continental.

O goleiro belga havia renovado seu contrato com o Real Madrid no último verão, ficando vinculado ao clube até 2027, mas veículos de imprensa belgas revelaram que as duas partes se preparam para abrir novas negociações no próximo período, a fim de adicionar mais um ano ao contrato.

Desejo mútuo

Segundo o que noticiou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", não haverá grandes obstáculos nas negociações, diante da existência de um desejo mútuo entre Courtois e o Real Madrid de dar continuidade à relação entre as duas partes.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Udinese crest
Udinese
UDI

O goleiro belga deseja seguir sua trajetória com o clube merengue, enquanto o Real Madrid faz questão de sua permanência, algo que ficou claro durante a última renovação, anunciada pelo próprio Courtois em um momento em que as especulações cercavam seu futuro com a equipe.

Leia também:

Decisão definitiva ou temporária? Courtois recusa jogar pela Bélgica e desfalca os confrontos contra a França

Real Madrid busca o sucessor do belga

Ao mesmo tempo, os dirigentes do Real Madrid seguem monitorando o mercado de goleiros há algum tempo, em antecipação à etapa em que o clube precisará encontrar um sucessor para Courtois.

O nome do clube merengue foi associado a diversos goleiros no período recente, mas a diretoria do Real Madrid tem plena consciência do tamanho da missão que a espera, diante da dificuldade de substituir um goleiro do porte de Courtois, que se tornou um dos pilares mais importantes da equipe nos últimos anos.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google