Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, surpreendeu a todos com suas declarações sobre o motivo da substituição do capitão Mohamed Salah na partida contra Angola pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas de 2027.

A seleção do Egito perdeu dois pontos ao empatar por 0 a 0 com o seu visitante Angola, na noite da última sexta-feira, na primeira rodada das eliminatórias africanas.

Hossam Hassan decidiu substituir Salah uma hora após o início da partida, o que gerou polêmica sobre a possibilidade de o jogador ter sofrido uma lesão.

Ao ser questionado sobre o motivo dessa mudança na coletiva de imprensa, respondeu: "A substituição de Salah foi por uma questão técnica, de acordo com as necessidades e o andamento do jogo, e o jogador não está lesionado".

As declarações de Hassan sobre Salah vêm depois de ele ter criticado Mohamed El Shenawy, goleiro do Egito, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida.

Hassan disse: "Mohamed El Shenawy, em determinado período, estava acabado e não jogava pelo seu clube. Mesmo assim, voltou ao seu nível por meio da seleção do Egito. E não foi só ele, mas também outros jogadores".

O Grupo 2 das eliminatórias da Copa das Nações Africanas de 2027 é composto pelas seleções de Egito, Angola, Malauí e Sudão do Sul.

Grp. B Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Malawi MWI 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 2 Angola ANG 1 0 1 0 0 0 0 1 E 3 Egito EGY 1 0 1 0 0 0 0 1 E 4 Sudão do Sul SSU 1 0 0 1 1 2 -1 0 D Próxima Fase

A seleção do Egito entrará em campo para enfrentar o Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, na próxima terça-feira.

O Egito também disputará um amistoso contra a África do Sul, antes do fim da atual data Fifa, no domingo, 4 de outubro, no Estádio do Cairo.