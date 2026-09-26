Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, surpreendeu a todos com suas declarações sobre o motivo da substituição do capitão Mohamed Salah na partida contra Angola pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas de 2027.
A seleção do Egito perdeu dois pontos ao empatar por 0 a 0 com o seu visitante Angola, na noite da última sexta-feira, na primeira rodada das eliminatórias africanas.
Hossam Hassan decidiu substituir Salah uma hora após o início da partida, o que gerou polêmica sobre a possibilidade de o jogador ter sofrido uma lesão.
Ao ser questionado sobre o motivo dessa mudança na coletiva de imprensa, respondeu: "A substituição de Salah foi por uma questão técnica, de acordo com as necessidades e o andamento do jogo, e o jogador não está lesionado".
As declarações de Hassan sobre Salah vêm depois de ele ter criticado Mohamed El Shenawy, goleiro do Egito, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida.
Hassan disse: "Mohamed El Shenawy, em determinado período, estava acabado e não jogava pelo seu clube. Mesmo assim, voltou ao seu nível por meio da seleção do Egito. E não foi só ele, mas também outros jogadores".
O Grupo 2 das eliminatórias da Copa das Nações Africanas de 2027 é composto pelas seleções de Egito, Angola, Malauí e Sudão do Sul.
Grp. B
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|4
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
A seleção do Egito entrará em campo para enfrentar o Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, na próxima terça-feira.
O Egito também disputará um amistoso contra a África do Sul, antes do fim da atual data Fifa, no domingo, 4 de outubro, no Estádio do Cairo.