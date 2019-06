Após seis anos, Leonardo retorna ao PSG como diretor esportivo do clube

Brasileiro retorna ao PSG após o time decidir encerrar vínculo com o ex-diretor de futebol Antero Henrique

O anunciou nesta sexta-feira (14), o retorno de Leonardo após seis anos longe do time. O brasileiro substituirá Antero Henrique, que deixou o cargo em comum acordo com a diretoria do clube.

O ex-jogador de 49 anos foi diretor esportivo do por dois anos entre 2011 e 2013, antes de deixar o cargo após ser suspenso pela Federação Francesa de Futebol por ter discutido com um árbitro.

Mais artigos abaixo

Os campeões da 2018-19 usaram o Twitter para anunciar o retorno do diretor de futebol que ocupava a mesma posição no há dois anos.

"É sempre um momento especial ver Leonardo voltar ao Paris Saint-Germain", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, em comunicado oficial, e seguiu. “Léo tem um lugar na história do nosso clube e todos nós sabemos o papel que ele desempenhou como diretor esportivo no início do nosso projeto”.

"O Paris Saint-Germain sempre manteve a sua família e estamos muito satisfeitos por receber ele de volta. O seu regresso, com o seu entusiasmo e talento, trará o clube para um novo ciclo ambicioso e estou certo de que esta reunião trará felicidade ao Parque des Princes, que sempre manteve Leo em seu coração".