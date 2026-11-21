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Em seu retorno, Vinicius Junior teve participação decisiva na vitória do Real Madrid após um primeiro tempo ruim.

Os merengues venceram o Celta Vigo por 2 a 1 (0 a 1), apesar de Kylian Mbappe ter perdido um pênalti, e igualaram o Barcelona em pontos, ao menos provisoriamente. O líder da tabela, comandado por Hansi Flick, pode restabelecer a vantagem anterior no domingo.

Pablo Duran (7') colocou os visitantes na frente logo no início. Pouco mais de meia hora depois, o astro Mbappe teve a chance de empatar. Mas o francês chutou muito acima do gol o pênalti que ele mesmo sofreu (38'). Jude Bellingham (66') empatou, e Carlos Espi (85') marcou o gol da vitória.

Vinicius Junior participou dos dois gols do Real Madrid

Após a entrada de Vinicius Junior (57'), que cumpriu suspensão de quatro jogos, o Real chegou rapidamente ao empate. O brasileiro avançou em velocidade pela esquerda e passou a bola para Mbappe, que serviu Bellingham.

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Vinicius também participou do gol da vitória, marcado por Espi, de 21 anos. Ele cruzou com precisão para o atacante espanhol, que não conseguiu marcar de cabeça na primeira tentativa, mas empurrou o rebote para dentro do gol.

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Ex-jogador do Borussia Dortmund, Bellingham se tornou apenas o terceiro inglês a completar 100 partidas na primeira divisão espanhola. Antes dele, só David Beckham (113) e Gary Lineker (103) haviam alcançado a marca. Com 39 gols, Bellingham está perto de Lineker, que marcou 42 vezes pelo Barcelona. Beckham fez 13 gols pelo Real Madrid em LaLiga.