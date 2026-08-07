A imprensa se derramou em elogios ao reforço contratado no verão após o jogo de ida da 3ª fase qualificatória da Liga Europa. O jornal esportivo NTV Spor, por exemplo, escreveu sobre o "fenômeno Alexander Nübel", enquanto o Hürriyet resumiu: "O que teria sido sem Nübel? O Besiktas volta para Istambul com um resultado fantástico — e isso se deve exclusivamente a Nübel."

Fotomac consagrou o jogador de 29 anos como um "suporte excepcional no gol", que, além dos reflexos, também brilhou com passes longos e precisos. Para o Fanatik está claro que o goleiro vai marcar o clube da Süper Lig de forma duradoura: "Nübel é um goleiro que será de grande ajuda ao Besiktas a longo prazo. Ontem à noite, ele fez a diferença decisiva."

O motivo para esse hype midiático foi sua atuação brilhante na República Tcheca. Na vitória por 1 a 0 (0 a 0) sobre o Hradec Kralove, o ex-jogador do Bayern de Munique defendeu, ao todo, 13 finalizações, segundo a fornecedora de dados Opta.

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Alexander Nübel no Besiktas: três jogos, nenhum gol sofrido

Aos 70 minutos, ele evitou o gol que parecia iminente em uma chance dupla, antes de defender um cabeceio perigoso de Filip Cihak (90+1) nos acréscimos. Mesmo com um jogador a menos após o cartão amarelo-vermelho para Kassoum Ouattara (71), o Besiktas sustentou a vantagem após o gol de ouro de Semih Kilicsoy (80).

Assim, o goleiro também terminou sem sofrer gols em seu terceiro jogo oficial com a camisa das Águias. Na fase anterior, a equipe já havia vencido o representante dinamarquês FC Midtjylland duas vezes sem ser vazada (1 a 0, 2 a 0).

O técnico Vincenzo Italiano se mostrou entusiasmado: "Não sofremos gols em nenhum dos três jogos. Isso me deixa muito feliz. Quando se sofre um gol, a equipe fica mais vulnerável e comete mais erros na defesa. Estou muito feliz por isso não ter acontecido."

Alexander Nübel: "Tenho uma relação excelente com todos"

O próprio Nübel reagiu com os pés no chão ao grande interesse dos torcedores por sua pessoa: "É uma sensação boa. Desde a minha chegada, tenho uma relação excelente com todos. Espero que continue assim. Quero ajudar meu time entregando o melhor desempenho possível."

No fim, prevaleceu nele a alegria pela atuação coletiva da equipe. "O futebol é um esporte coletivo, jogamos juntos. É exatamente isso que eu amo no futebol. Comemoramos juntos quando vencemos ou marcamos um gol. Compartilhamos a decepção em uma derrota. O mais importante é agir como time. Estou me sentindo bem. Quero continuar exatamente assim", enfatizou o goleiro.

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Até quando Alexander Nübel tem contrato com o Besiktas?

Para Nübel, a grande valorização em Istambul é um início ideal na Turquia. No verão de 2020, o então jogador da seleção sub-21 havia se transferido sem custos do Schalke 04 para o Bayern de Munique, para assumir, no médio prazo, o legado de Manuel Neuer. No entanto, o projeto ambicioso emperrou cedo: em seis anos de contrato, o goleiro somou apenas quatro partidas oficiais pelo recordista alemão.

Após um empréstimo de três anos ao Stuttgart, Nübel decidiu neste verão por um recomeço no Bósforo. No Besiktas, assinou até 2029. O jogo de volta valendo vaga na fase de liga da Liga Europa será na próxima quinta-feira, diante de sua torcida, em Istambul.