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Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

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Após saída do Al Ahly, clube saudita se movimenta para contratar Riyad Mahrez de graça

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Nova oportunidade na Roshan

Parece que Riyad Mahrez não ficará muito tempo longe dos gramados sauditas, já que o Al-Qadisiyah entrou nas negociações para contratar o astro argelino em uma transferência gratuita, poucos dias após o anúncio de sua saída do Al-Ahli.

O jornal catariano "Al-Sharq" noticiou, com base no canal "Argélia Internacional", que a diretoria do Al-Qadisiyah abriu conversas para se informar sobre a situação legal de Mahrez no mercado de transferências, após o fim de sua passagem de três anos pelo Al-Ahli, como preparação para apresentar uma proposta oficial caso as condições financeiras da negociação permitam.

A diretoria do clube oriental colocou o ex-capitão da Argélia entre suas prioridades para reforçar a posição de ponta-direita, pela grande experiência que possui e pela capacidade de fazer a diferença, seja durante sua trajetória dourada na Europa com Leicester City e Manchester City, seja com o Al-Ahli na Roshn Saudi League.

O futuro de Mahrez, de 35 anos, ainda permanece indefinido até o momento, já que o jogador estuda diversas propostas em aberto, e está previsto que ele defina seu próximo destino nos próximos dias, enquanto o Al-Qadisiyah busca aproveitar a oportunidade de sua situação como jogador livre para convencê-lo do novo projeto.

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