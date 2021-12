Após saída de Aguirre, Inter descarta Roger Machado e pode buscar outro uruguaio

A direção do Internacional confirmou, na noite desta quarta-feira (15), o que já era esperado: o desligamento do técnico Diego Aguirre. O rompimento foi em comum acordo, encerrando a segunda passagem de Aguirre como treinador do Colorado.

Neste período o uruguaio comandou o time em 35 partidas, mas a campanha não foi suficiente para levar o colorado para a Libertadores da América de 2022. Além do técnico Diego Aguirre, também deixam o clube o preparador físico Fernando Piñatares e o auxiliar técnico Juan Verzeri.

Agora a direção parte para definir, até sexta-feira (17), o nome do novo treinador para comandar o time em 2022. O nome de preferência era o do argentino Juan Pablo Vojvoda, mas este acabou renovando com o Fortaleza.

Internacional e Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 16, 2021

Quem será o próximo técnico do Inter?

Alguns profissionais já foram descartados, como Roger Machado, Lisca e Jair Ventura. Outros estão sendo debatidos, casos de Mano Menezes e até mesmo o retorno de Odair Hellmann, hoje trabalhando no futebol dos Emirados Árabes.

Muito provavelmente o futuro treinador do Inter seja um estrangeiro e aí o nome do uruguaio Alexander Medina é o que surge com mais força nos bastidores do Beira-Rio. O treinador, de 43 anos, estava cotado também para assumir a seleção uruguaia.

Cacique Medina, como também é chamado, comanda o Talleres, de Córdoba, onde foi vice-campeão da Copa da Argentina, perdendo na final para o Boca Juniors. O contrato de Medina com o Talleres está por encerrar e ele já teria confidenciado que deseja treinar em outro país.