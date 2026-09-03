Após uma Copa do Mundo decepcionante, a Argélia ainda não nomeou um sucessor para o técnico bósnio Vladimir Petkovic. E, diante da ausência de soluções satisfatórias, é provável que se experimente a aposta em Ibrahim Hamdani ao lado de Anthar Yahia, com a aproximação dos próximos compromissos.

Entre as dez seleções africanas que participaram da última Copa do Mundo, seis delas decidiram trocar de treinador, segundo o jornal"L'Équipe"francês.

Cinco países nomearam novos treinadores em preparação para as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, marcada para o final deste mês. A Argélia continua sendo o único país atrasado em definir a identidade de seu treinador.

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E o tempo aperta, pois a seleção disputará, nos últimos dias de setembro, as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, quando receberá a Zâmbia e, em seguida, visitará o Burundi.

Após o encerramento da apagada fase de Petkovic, era necessário buscar rapidamente um treinador. Nas redes sociais, muitos torcedores da Argélia acharam que havia chegado a hora de contratar Hervé Renard.

E se o francês esteve perto de treinar a Argélia após a Copa Africana de Nações na Costa do Marfim, o mesmo não se repetiu desta vez. O processo sequer foi acionado.

Após consultar treinadores estrangeiros, a federação anunciou uma lista de três nomes, por meio da Faculdade Técnica Nacional presidida por Rabah Saâdane, ex-técnico da seleção nacional, sendo eles: o espanhol Félix Sánchez Bas, seu compatriota Rafael Benítez e o belga Tom Saintfiet.

Sánchez, ex-treinador do Catar e do Equador, havia entrado em negociações com a Argélia, antes de esclarecer que também estava interessado em uma trajetória asiática. Foi a partir daí que o plano "A" começou a se dissipar.

Entre os treinadores locais, nenhum nome se destacou com força. Também foram consultados outros treinadores, entre eles Igor Tudor e Xavi, mas sem resposta positiva, segundo o "L'Équipe".

Missão em dupla

No fim, a federação argelina percebeu que atualmente não existe no mercado o perfil ideal para assumir o comando da seleção. Durante esse período de espera, Anthar Yahia, ex-internacional argelino, foi encarregado de elaborar uma lista ampliada para os confrontos de setembro.

O ex-zagueiro entrou em contato com os jogadores e seu entorno, para tranquilizá-los após a frustração deixada pela eliminação da Copa do Mundo. E essa missão desempenhada por Yahia pode se transformar em um papel permanente, e até assumir dimensões maiores.

E agora, a federação pensa seriamente em uma dupla formada por Yahia e Ibrahim Hamdani. Este último apareceu no cenário local apenas um mês atrás. Em julho, foi nomeado técnico da seleção argelina sub-20, tendo também comandado a seleção sub-21 rumo ao título dos Jogos do Mediterrâneo, um feito que a Argélia não alcançava desde 1975.

O ex-jogador do Olympique de Marselha tem um currículo relativamente modesto. Passou pelos clubes Côte Bleue, Marignane e Courbevoie nas divisões inferiores francesas.

Os dois homens têm em comum o fato de terem vestido a camisa nacional, além de estarem em estreito contato com a realidade do futebol argelino e seu ambiente. E, caso essa opção seja adotada, serão eles mais do que uma simples solução temporária?

Apesar da falta de experiência nos mais altos níveis de treinamento, a federação está disposta a assumir essa aposta, e até ir mais longe nela caso as coisas deem certo, em preparação para a Copa Africana de Nações de 2027, que será organizada de forma conjunta no Quênia, em Uganda e na Tanzânia, no período de 19 de junho a 18 de julho.

A decisão final deve ser tomada no próximo sábado, durante a reunião do escritório federal.

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