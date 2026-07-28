Sepp Blatter, ex-presidente da Federação Internacional de Futebol, comentou a intenção do atual presidente, Gianni Infantino, de vender a Copa do Mundo em forma de ações a investidores do setor privado, passando a assumir um papel semelhante ao de um comissário nesse novo projeto.

Blatter atacou Gianni Infantino de forma direta, criticando duramente o plano revelado pelos jornais The Times e The Telegraph, que inclui a criação de uma nova empresa para administrar os direitos comerciais da Copa do Mundo, da Copa do Mundo Feminina e do Mundial de Clubes, com a destinação de entre 20 e 30% de seu capital a investidores do setor privado.

Essa operação, avaliada em cerca de 17,3 bilhões de euros, ainda gera ampla polêmica no mundo do futebol. Para Blatter, essa abordagem representa uma ameaça direta à essência do jogo.

Ele afirmou, de acordo com o site Foot Mercato: "A estreita relação entre o presidente da FIFA e o presidente dos Estados Unidos chegou a uma dimensão financeira que causa graves danos ao futebol. Ninguém tem o direito de vender o nosso esporte", referindo-se especificamente aos supostos vínculos com investidores próximos ao círculo íntimo de Donald Trump.

A mais recente declaração de Sepp Blatter surge em meio a uma oposição crescente ao projeto de Infantino. Após o firme comunicado da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), que afirmou que "o espírito do futebol e sua governança não são ativos à venda", o ex-presidente da FIFA ofereceu seu apoio implícito aos opositores dessa reforma.

Muitos dirigentes temem que a abordagem lucrativa imposta pelos acionistas do setor privado leve à realização da Copa do Mundo com uma frequência maior, ou à ampliação de seu formato, ou à concessão de sua organização com base, sobretudo, em critérios comerciais.

E, com Gianni Infantino também sendo cotado para presidir essa estrutura futura após o fim de seu mandato atual, aumentam as acusações de conflito de interesses e cresce a pressão sobre a FIFA.