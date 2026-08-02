Após rumores de sua saída: a verdade sobre a cláusula polêmica no contrato de Firas Al-Buraikan

A diretoria do Al-Ahli saudita pôs fim à polêmica levantada nos últimos dias sobre o futuro de seu atacante Firas Al-Buraikan, após a circulação de relatos que apontavam a existência de uma cláusula em seu contrato que lhe permitiria sair para qualquer clube mediante um valor determinado.

Os rumores haviam gerado preocupação entre os torcedores do Al-Ahli, especialmente porque Al-Buraikan é considerado um dos principais pilares ofensivos da equipe, graças à sua capacidade de atuar em mais de uma posição, além do esforço da diretoria em manter o elenco base após a saída de alguns nomes de destaque no período recente.

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Segundo o jornal saudita "Arriyadiyah", a diretoria do Al-Ahli faz questão de manter Firas Al-Buraikan e o considera uma parte fundamental do projeto da equipe nos próximos anos, não havendo qualquer intenção de abrir mão de seus serviços.

O jornal acrescentou que não existe nenhuma cláusula de rescisão no contrato do jogador que lhe conceda o direito de sair mediante um determinado valor, desmentindo assim todas as notícias que circularam nos últimos dias sobre a possibilidade de uma saída fácil.

Reafirmou que Al-Buraikan segue no Al-Ahli até o fim de seu contrato, no verão de 2028, em meio a uma grande confiança da diretoria do clube e da comissão técnica em suas qualidades, sendo considerado um dos principais elementos com os quais a equipe irá contar na próxima etapa.