Após roubo na Argentina: encontrado o corpo de um jovem jogador uruguaio

A tristeza tomou conta do futebol no Uruguai após a morte do jovem avançado Mario Bruno Bentancur, uma das antigas promessas do Peñarol, aos 22 anos, depois de o seu corpo ter sido encontrado na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, poucos dias após um episódio polémico ocorrido durante um período de testes que realizou na Argentina.

De acordo com o que noticiou a rede francesa RMC , Bentancur tinha viajado recentemente para a capital argentina, Buenos Aires, para realizar um período de experiência no Deportivo Riestra, um dos clubes da primeira divisão, na esperança de conseguir um contrato profissional, mas o clube decidiu não o contratar.

Os relatos indicaram que o jogador deixou o clube dirigindo acusações a vários dos seus colegas de terem roubado as suas roupas durante o período de testes, antes de regressar ao Uruguai sem chegar a acordo com a equipa argentina.

Bentancur passou pelas categorias de formação do Peñarol, onde foi anteriormente considerado uma das promessas mais destacadas, antes de prosseguir a sua carreira no Deportivo Italiano, que competia numa das competições amadoras do Uruguai.

O Deportivo Italiano confirmou a notícia da morte do seu antigo jogador e prestou-lhe homenagem através de uma mensagem comovente publicada nas suas contas oficiais, que dizia: "Continuarás vivo em cada celebração de golo, em cada abraço e nos corações de todos os membros deste clube. O teu clube, Deportivo Italiano. Descansa em paz."